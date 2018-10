No todo es alegría para Cristina Pedroche La presentadora cumplirá mañana 30 años y ha querido compartir sus sentimientos en Instagram ANA SOLÍS Lunes, 29 octubre 2018, 13:45

Alocada, risueña, divertida, feliz, hablamos de Cristina Pedroche. Aunque querida por muchos y odiada por otros, así es como conocemos a la presentadora, siempre con su mejor sonrisa y con ganas de bailar. Pocas han sido las veces que se le ha visto seria, triste o nostálgica. Hasta hace unas horas. La colaboradora de 'Zapeando' ha querido compartir sus sentimientos más profundos con sus seguidores en Instagram. Su cumpleaños es mañana, 30 de octubre, y para La Pedroche esta nunca es una fecha fácil y menos ahora que entra en la treintena.

«Cuando se acerca mi cumpleaños me pongo súper nostálgica y a veces lo puedo hasta confundir con tristeza», comenzaba la de Vallecas, quien sabe reconocer su suerte: «Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como «tontita» cuando se acerca el 30 de octubre». Llegados a este punto, Cristina no puede evitar preguntarse: «¿Lo estaré haciendo bien?, ¿estaré disfrutando la vida a tope?.

Es casi imposible pensar que ella no disfruta a tope de la vida, pero como la mayoría de las personas también se ha parado un momento a reflexionar. «Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Adoro ver cómo he ido evolucionando durante estos (casi) 30 años», ha añadido antes de agradecer los muchos apoyos que siempre tiene «Gracias por estar siempre aquí (para bien o para mal). Todo me hace madurar».