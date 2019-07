Este es el truco de Cristina Pedroche para que no se noten los excesos Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche La presentadora ha relevado cómo utiliza la ropa para disimular los kilos de más CARLA COALLA Viernes, 19 julio 2019, 18:52

Cristina Pedroche parece estar intentando crear escuela con unos trucos encaminados a que no se note la diferencia en su físico entre el verano y el invierno, a pesar de los evidentes excesos que se cometen durante la época estival. La presentadora televisiva ha compartido con sus seguidores el que se su mejor arma contra las tentaciones gastronómicas, que no es otra que el uso de la ropa para ocultar esos kilos de más.

Con la naturalidad que siempre la caracteriza, Cristina Pedroche ha desvelado que la manera en la que se sobrepone a los excesos gastronómicos del verano es con el uso de ropa holgada que esconda los cambios que acontecen en su figura. Así lo ha confesado a través de Instagram, colgando una imagen en la que muestra un vestido flojo en tono denim, vaporoso, con escote de pico y por encima de la rodilla, tan solo ceñido con un cinturón fino en tonos morados.

«Hoy me he puesto un vestido anchito para que no se noten los ceviches, tiraditos, frituras, lomo saltado...», ha confesado Cristina Pedroche, dejando claros los motivos de la elección de esta prenda para su 'look'. Una vez más en la que la presentadora hace alarde de lo poco que le importan los comentarios sobre su persona, ya que siempre opta por tratar el tema de su apariencia física con total naturalidad.