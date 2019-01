Cristina Pedroche defiende su vestido de Nochevieja: «No hago caso a las críticas» Cristina Pedroche, con el vestido que lució en la pasada edición de las Campanadas de Antena 3. / IG. La colaboradora volvió a Zapeando para hablar de su 'look' y explicar cómo lo vivió su familia Jueves, 3 enero 2019, 17:04

Cristina Pedroche volvió a ser la protagonista de las Campanadas en Antena 3 llevando a la cadena a su récord histórico de Nochevieja. Su bikini floreado fue lo más comentado del primer día del año, aunque la colaboradora no volvió a hacer ninguna aparición pública hasta el día 2 en el programa Zapeando. Allí contó cómo vivió las horas previas al día 31 y, sobre todo, cómo encajó las críticas de Twitter a su discurso feminista.

«Lo viví con nervios y emocionada, sabía que se iba a liar la que se ha liado. Estoy igual de contenta ahora que entonces. La audiencia es maravillosa, pero lo importante es la calidad de la gente y el cariño que recibo por la calle. Me quedo con eso y no con las críticas de Twitter», explicó Cristina Pedroche en 'Zapeando', según recoge La Sexta.

También habló de la reacción de su familia y amigas. «Me dijeron: «Joder, cómo se nota el yoga». Y es verdad, me curró mi salud física durante todo el año y eso se nota. Mi prima me dijo que es espectacular». Para hacerlo notar más, Pedroche hizo gala de su flexibilidad y subió los pies a la mesa del programa para mostrar los zapatos, hechos con vídrio reciclado, porque, según ella, todo el look es una defensa de la ecología y de que no podemos seguir contaminando a este ritmo porque solo hay un planeta.

«El vestido era como si fuera una ninfa, como si hubiera salido del bosque», explicó en Zapeando la colaboradora, cuya aparición en el programa de la tarde de La Sexta elevó la audiencia a sus máximos históricos. Está claro que la polémica Pedroche funciona.