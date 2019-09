Cristina Saavedra explota ante los insultos por su color de piel «Me aburrís mucho los que preguntáis por nuestro color de piel. ¿Habéis oído hablar de los genes? Coño, qué pesados sois», dice la presentadora EL COMERCIO Gijón Martes, 3 septiembre 2019, 18:55

Cristina Saavedra ha utilizado las redes sociales para defenderse tras los ataques recibidos por su color de piel. «Me aburrís mucho los que preguntáis por nuestro color de piel (amplío a mis hermanos y sobrinos) ¿Habéis oído hablar de los genes? Coño, qué pesados sois», escribió a través de su perfil de Instagram tras leer numerosos comentarios en los que atacaban a la conductora de 'la Sexta Noticias 20 horas' en su última publicación en la que aparece tumbada en la orilla de la playa.

«Pues ya estaría. O no. #madremíaquéverano. Next stop: Madrid», escribió la televisiva junto a la imagen. «Me acribilláis con insultos porque a 1 de septiembre mi piel es oscura y aún no sé muy bien por qué. Ah, pd, a nadie amaré más que a mi padre que me dejó este color (por si había dudas, mis hermanos son como yo). Haceoslo mirar. Qué harta», sentenciaba en su perfil de Twitter.