Críticas a Anabel Pantoja por una foto con exceso de photoshop Anabel Pantoja. / Instagram de Anabel Pantoja La joven sigue causando estragos con sus publicaciones en su cuenta de Instagram CARLA COALLA Miércoles, 8 mayo 2019, 21:46

«No se te nota nada el photoshop de las piernas», «en 'Sálvame' no tienes las piernas tan delgadas. Que conste que me da igual pero veo photoshop», «se ve muy bien que es photoshop. Más quisiera ella tener esas piernas y esa cinturita, no se ve así en 'Sálvame', lo siento pero es trampa», son algunos de los comentarios que ha recibido Anabel Pantoja en la última fotografía que ha publicado en Instagram. La joven presume tanto de escote como de piernas gracias a un modelo que ha despertado todo tipo de críticas debido a lo que, según los espectadores, es un evidente retoque fotográfico.

No es la primera vez que Anabel Pantoja despierta comentarios despectivos en su perfil de Instagram, pues la sobrina de Isabel Pantoja, asidua a las redes sociales, no suele cortarse a la hora de compartir imágenes de todo tipo. Aunque, sin duda alguna, son aquellas en las que aparece más ligera de ropa las preferidas por sus detractores para atacarla, llegando en muchas veces al insulto. Es por ello que la colaboradora de 'Sálvame' ha hablado de ello en varias ocasiones, asegurando que aunque no es agradable no piensa dejar que esos comentarios influyan en ella.

Anabel Pantoja también se ha convertido en protagonista en la Feria de Sevilla, donde ha despertado tanto la admiración como el interés de todos aquellos que la han reconocido a su paso por el Real. Con un traje asimétrico monocolor, que ha combinado con un moño bajo y favorecedores pendientes en el mismo tono malva del vestido y dorado, Anabel ha recibido tantas atenciones por parte de los sevillanos que incluso ha llegado a abandonar el recinto ferial debido a la imposibilidad de disfrutar de unas horas de divertimento alejada tanto de las cámaras como de los curiosos.