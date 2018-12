«'El cuento de la criada' es necesario en los tiempos en que vivimos» La actriz Aurora Carbonell. / MOISES FERNÁNDEZ Aún no ha visto 'Juego de Tronos' y 'Sense 8' se le atragantó. Se iría de viaje con los protagonistas de 'Modern Family'. Lloró con el final de 'Perdidos' MIKEL LABASTIDA Domingo, 9 diciembre 2018, 04:12

La actriz Aurora Carbonell adquirió gran popularidad con la serie 'Al salir de clase', donde interpretó al personaje de Yasmina. Desde entonces la hemos visto en otros títulos televisivos, como 'Hospital Central', 'Los misterios de Laura' o 'El secreto de Puente Viejo'. En el cine formó parte del reparto de películas como 'Muertos de risa' o 'La herida luminosa'. Pasa por esta sala de interrogatorios para mostrar sus gustos en materia seriéfila.

-Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

-Culpable de todos los cargos.

-Es imposible hablar con usted y no pensar en 'Al salir de clase'. ¿Qué secuelas le han quedado?

-Ninguna, muchos recuerdos bonitos.

-¿Qué tienen las series juveniles de hoy en día que no tuviese aquella de Telecinco?

-Fue la novedad del momento, no había tanta información, ni mucho contenido para los adolescentes; hablamos de hace veinte años, cuando no existían ni las redes sociales. Eso ya no pasa, ahora hay variedad y cantidad.

-Después la hemos visto en 'El secreto de Puente Viejo'. Dice una actriz en la segunda temporada de 'Paquita Salas' que lo importante en esta serie es el propio Puente Viejo y no sus personajes. ¿Tiene razón?

-¡Lo que diga Paquita Salas va a misa! Si lo dice ella, es así.

-La producción es un auténtico éxito en Italia, ¿ha llegado a escucharse en italiano?

-A través de redes sí he notado que es una serie con muchos, muchos seguidores en Italia. Me han enviado imágenes, me han escrito, pero no me he escuchado hablando italiano. La última vez que fui a Italia aún no había salido en la serie.

-¿En qué producción de cualquier nacionalidad le gustaría hacer un cameo?

-En 'La Casa de Papel' me encantaría y también en 'Big Little Lies'. No solo un cameo, un personaje con buen contenido y de larga duración, por pedir.

-¿Con qué personaje se iría de viaje?

-Con cualquiera de 'Modern Family', con ellos cualquier sitio se convertiría en una verdadera aventura.

-¿Qué serie le hizo llorar?

-Lloré con el final de 'Perdidos'; después de tanto tiempo, de alguna forma me estaba despidiendo de esos personajes para siempre.

-Mire, hablando de 'Perdidos'. ¿Qué tres cosas se llevaría a aquella isla?

-Buena compañía, una brújula y sin duda un buen colchón, me tengo que cuidar la espalda.

-Vayamos a la infancia. ¿A qué estaba enganchada de niña?

-A 'V', tenía 8 años y me parecía alucinante que los malos fueran lagartos y que un grupo de humanos tratara de salvar el mundo. ¡Yo quería pertenecer a la resistencia!

La comedia, «algo muy serio»

-¿Son hoy en día las series más referentes en personajes femeninos que el cine?

-Lo que pasa es que ahora hay un gran catálogo de series, hace unos años no podíamos acceder a tantas. Si tengo que elegir un personaje sería el de Elisabeth Moss para 'El cuento de la criada'; es una heroína para las mujeres y el mundo. Creo que tendría que ser obligatorio verla, es una buena reflexión del mundo que no queremos tener.

-¿Cuál ha sido su último atracón televisivo?

-No puedo decirte solo uno, hay muchas buenas series que compartir. El señor Benedict Cumberbatch hace una barbaridad interpretativa en la serie 'Patrick Melrose' y esto ya es una razón de peso. También la serie 'El cuento de la criada' creo que es necesaria en los tiempos que vivimos y Elisabeth Moss se ha convertido en todo un referente de la interpretación. ¡Otra, la serie 'Killing Eve'! Me lo he pasado tan bien viéndola... Vale, me callo ya.

-¿Y alguna que se le haya atragantado?

-Me pasó con 'Sense8', empecé, pero no me enganchó, no la terminé de ver. Igual no era el momento. Y aún no he visto 'Juego de Tronos'. ¿Sorprendido?

-¿Qué tipo de comedia no le hace ninguna gracia?

-La comedia es un tema muy serio y nada fácil. Con la serie 'Modern Family' o 'Bienvenidos a la Familia' (también la he descubierto hace poco) me lo he pasado muy bien. Creo que la comedia fácil, sin contenido, que va a por los tópicos por rellenar... me da mucha pereza.

-¿Qué sintonía repite sin cesar?

-La de la Pantera Rosa.

-¿Recuerda alguna muerte seriéfila que le doliese especialmente?

-La de Chanquete, sin duda. Era muy pequeña y me impactó.