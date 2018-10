Dafne Fernández: «La maternidad está siendo dura»

Interpretó la infancia de la protagonista de 'Malena es un nombre de tango' y fue con solo 11 años la niña Fuensanta en 'Pajarico', de Carlos Saura. La hemos visto en 'Los Serrano', en 'Tierra de Lobos', en 'El Chiringuito de Pepe' y últimamente como concursante de 'MasterChef Celebrity 3', pero a sus 33 años la vida de la madrileña Dafne Fernández se ha teñido de maternidad... Ahora en su casa todo gira alrededor del recién nacido Jon. Esta semana Dafne ha abandonado por primera vez el nido para presentar en Madrid el espacio cultural efímero San Miguel R0,0M. «Lo mío no es un eslogan, es cierto. Todos los días me bebo una o dos cervezas sin alcohol. La matrona me dijo que la cerveza es buena para la lactancia y me lo he tomado al pie de la letra».

Dafne acaba de salir de la cuarentena posparto. «Por fin estoy viendo la luz», confiesa. Porque a pesar de su rostro aniñado («de niña buena solo tengo la cara»), la actriz es una mujer de carácter a la que le gusta hablar claro. «Maquillar la realidad no va conmigo. La maternidad está siendo dura». Dafne recuerda el parto como «un proceso muy doloroso porque no empujaba bien y me quitaron la epidural. Pero eso se olvida pronto. Nada más nacer Jon, le dije a Mario, este y ya no más... Y al día siguiente ya estaba preguntando: ¿el siguiente para cuándo?».

Al principio, creía que el embarazo era duro, luego el parto. Hasta que llegó la lactancia... «Se acumula un poco todo. Primero las hormonas, que están muy revolucionadas. No sabes si el niño come o no come. Te agobias... Creo que las mujeres nos ponemos demasiada presión», dice segura.