Dani Rovira comparte el vídeo de su brutal atropello mientras montaba en bici El actor malagueño se encontraba grabando el documental 'Todos los caminos' Martes, 15 enero 2019

El actor Dani Rovira sufrió un atropello mientras montaba en bicicleta. El protagonista de 'Superlopez' se encontraba grabando un documental para visibilizar el síndrome de Rett cuando un vehículo le arroyó a él y al entrenador Martín Giacchetta mientras pedaleaban en Francia.

Ahora, Rovira ha publicado el impactante vídeo en su cuenta de Instagram. Por suerte todo ha quedado en un susto.

El mismo se ha encargado de avisar a sus seguidores de lo crudas que pueden ser las imágenes. En dicho vídeo se observa el momento exacto en el que circulaban en bicicleta durante una de las etapas, por el territorio francés, un coche los embiste y se los lleva por delante, cosa que hace que salgan disparados por los aires debido a la violencia del impacto. Un momento captado por la cámara del coche de asistencia que les acompañaba en aquel momento.

«Estamos aquí porque aún no nos tocaba irnos…», escribió Rovira en redes sociales. Dos bicicletas quedaron partidas y otra salió volando. «Estuve todo ese día en shock, no sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en la bicicleta. Ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas», confiesa el actor en una entrevista en el ABC.

El rodaje continuó con su proceso pero Rovira afirma que «fue un punto de inflexión en el documental y una metáfora de lo que te puede pasar: hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así», reflexiona el actor.