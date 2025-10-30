El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Ducruet con Estefanía de Mónaco. EP

Daniel Ducruet afirma que le drogaron para fotografiarle en la infidelidad que le costó su matrimonio con Estefanía de Mónaco

Las imágenes del marido de la princesa practicando sexo con la stripper belga Fili Houteman dieron la vuelta al mundo

Joaquina Dueñas

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:00

Comenta

Desde que Daniel Ducruet fue pillado in fraganti siendo infiel Estefanía de Mónaco en 1996, solo un año después de haberse casado, él ha defendido que todo fue una trampa. Ahora, ha dado más detalles de aquel nefasto momento en el programa 'La Volta Buona', en la televisión italiana RAI, reiterando que fue una emboscada y que no era consciente de lo que estaba sucediendo a causa de las drogas. «Me drogaron, fue una trampa», ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que las instantáneas se tomaron mientras «no estaba presente para mí mismo».

«El tipo que corría en la misma escudería que yo me pidió que me quedara cerca de su novia, a la que iba a enviar al sur de Francia mientras ultimaba la separación. Así lo hice, fui a visitarla, pero para evitar problemas llevé a un amigo. Cuando llegamos, nos ofrecieron vino con sustancias y había un paparazzi preparado para disparar. El resto ya lo sabe todo el mundo», ha recordado.

Ducruet ha confesado que ese mismo día habló con su esposa quien no pudo evitar las lágrimas, pero no hablaron de separación. Sin embargo, la publicación de las instantáneas, que intentó retirar ofreciendo una importante suma de dinero, dinamitó su matrimonio definitivamente. Aunque la ruptura no tenía vuelta atrás, decidió denunciar por la vía penal y la justicia le dio la razón condenando a los artífices de las instantáneas por violación del derecho a la intimidad e imagen. «Para mí era importante que la justicia dijera: sí, caíste en una trampa. No quería que mis hijos crecieran creyendo que su padre fue solo el hombre que engañó a su madre», ha zanjado.

