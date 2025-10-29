El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel Sancho, durante la investigación por la muerte de Edwin Arrieta. Efe

El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho

Cumple cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta

P. Á.

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Daniel Sancho cumple condena en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, un crimen que ocurrió en 2023 y por el que el español tendrá que estar encarcelado durante el resto de su vida. Las prisiones del país asiático son muy restrictivas, por eso sorprende que el hijo de Silvia Bronchalo y Adolfo Sancho haya compartido en su perfil de Instagram un enigmático vídeo en el que se ve a un coro realizando cantos budistas.

Realmente el vídeo no lo habría subido Sancho, sino su confidente por encargo directo suyo, según han podido confirmar en 'El programa de Ana Rosa'. «Por favor, haz lo de Instagram en caso de que no lo hayas hecho todavía. Es súper importante para mí», le había escrito el hijo del actor en una carta a la que ha tenido acceso el espacio de Telecinco.

El significado del vídeo

En el vídeo compartido en las redes sociales de Daniel Sancho se escucha a un coro compuesto por unas jóvenes interpretando un cántico llamado 'Adoración a las Tres Joyas', que hace referencia a las 'tres gemas' o tres pilares del budismo: Buda (el maestro), Dharma (las enseñanzas) y Sangha (el pueblo).

La publicación de este vídeo coincide con la muerte de Sirikit Kitiyakorn, madre del rey de Tailandia. Por tanto, podría ser interpretado como una señal de luto y respeto al monarca, la única persona que puede conceder el indulto a Daniel Sancho.

