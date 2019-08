Once añitos cumplió ayer Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, y ambos dos aprovecharon las redes sociales para felicitar a su hija. «Hoy se cumplen once años del día más feliz de mi vida», apunta el cantante en su cuenta de Instagram, que concluye con un «te amo hija mía». Paula, por su parte, reitera la onomástica y añade: «Mi persona favorita del mundo mundial cumple once añitos, mi peque, mi energía, mi amor, mi 'sacasonrisas'».