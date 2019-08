Las declaraciones de Coto Matamoros sobre la enfermedad de su hermano El hermano del televisivo ha hablado tras conocer el delicado estado de salud de su gemelo Kiko Matamoros EL COMERCIO Gijón Jueves, 1 agosto 2019, 16:44

La semana pasada Kiko Matamoros anunció públicamente que padece varios tumores en la vegija, las reacciones por parte del entorno del colaborador de 'Telecinco' no se han hecho esperar.

Coto Matamoros, el hermano gemelo del televisivo, ha dado su opinión, esta semana para el portal 'JALEOS': «En su día anulé todos los sentimientos que podía tener hacia él, por lo que me importa entre cero y nada lo que le suceda. Me parece un espectáculo despreciable comerciar con la desgracia y con toda su vida. Mi concepto sobre él no va a variar por una enfermedad». Además, ha confesado que su hermano «tiene enfermedades más graves, como la morfofobia, de ahí que tenga más de cuarenta operaciones por su obsesión de dar una imagen perfecta».

Acto seguido, ha proseguido diciendo sobre Kiko Matamoros que « él mismo es su peor enemigo. Las enfermedades se las genera uno mismo y él tiene muchos pensamientos y sentimientos negativos, por lo que repercute en la salud... Es una persona cargada de problemas y eso le debería hacer pensar qué es lo que ha hecho con su vida. Y lo que yo no voy a hacer es compadecerme de una persona cuya única preocupación es arreglarse la cara».

Tras su retirada del mundo de la televisión y del foco mediático, Coto Matamoros tiene una filosofía de vida muy distinta gracias a su estancia en la República Dominicana, país cuya cultura y creencias le han hecho entender la muerte y las enfermedades como algo positivo y digno de «celebración»: «La muerte y las enfermedades son parte de la vida y son algo maravilloso. Hay que saber afrontarlo y asimilarlo, y Kiko no sabe».

Ha querido lanzar un último mensaje que, quizás, sea el más duro de todos: «Si mi madre estuviese viva y se enterase de cómo es ahora la vida de mi hermano, se moriría de un ataque al corazón».