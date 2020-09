El delito por el que Asdrúbal, ex de Bibiana Fernández, acabó en prisión Fue hace un mes cuando saltaron las alarmas por su deteriorado estado físico y sus problemas con la justicia ELCOMERCIO.ES Jueves, 10 septiembre 2020, 21:05

Tras su divorcio en 2003 de Bibiana Fernández poco se supo de Asdrúbal Ametller, el modelo cubano del que la actriz se enamoró en 1997 en un viaje a La Habana. Sin embargo, su nombre ha vuelto a pronunciarse en los medios hasta hace unas semanas, cuando participó en el programa 'Hormigas blancas' dedicado a la vida de su expareja. Contó entonces que vivía en Florida con sus dos hijos, de seis y cinco años, y que se ganaba la vida como interiorista. Una afirmación que no se correspondía con la información que posteriormente sacaron a la luz en 'Sálvame'. Según el programa, Asdrúbal no llevaría la vida tan idílica de la que presume.

Trabajaría como vigilante de un parking en Florida y habría tenido problemas con la justicia. Siempre según una fuente a la que tuvo acceso el espacio de Mediaset, Asdrúbal habría sido detenido por los presuntos delitos de robo, hurto, vandalismo y por circular sin carné de conducir. Los colaboradores explicaron que Asdrúbal se encontraría, específicamente en libertad provisional, que se prolongaría hasta dentro de tres años durante los que tendría que someterse a estrictos controles de drogas.

Además, desde el citado programa compartieron la que sería la imagen actual de aquel chico que en el pasado conquistó a Bibiana Fernández y que nada tiene que ver con las últimas que vieron la luz. Bien es cierto que hace muchos años que no hace ninguna aparición pública.

Ahora, por fin, Asdrúbal ha roto su silencio y ha confesado el verdadero motivo por el que acabó entre rejas, no sin antes dejar claro que las informaciones que se dieron sobre él estaban magnificadas, tal y como ha asegurado este jueves en el 'Programa de Ana Rosa': ««Me encuentro bien, trabajando, luchando y un poco molesto por la cantidad de sandeces y de mentiras que se están diciendo. Estuve en prisión preventiva. Estuve detenido y no lo voy a negar. Fue un pequeño error, aparte quiero que quede bien claro que en la prisión estuve cinco días. Me cogió como el fin de semana y después no te sacan hasta que no pagan la fianza. No es un robo, es un intento de robo en tercer grado. En este país hay unas leyes muy duras».

Y ha explicado: «Fue una tontería, mal hecho, no robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía». Asdrúbal no ha querido ofrecer más detalles sobre lo ocurrido, pero la propia Bibiana Fernández asegura que se lo cree y que desde que saliera a la luz su situación se ha puesto en contacto con él un par de veces para saber cómo se encuentra: «Yo sigo queriendo mucho a Asdrúbal (...) Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que estaba trabajando. Más tarde hable con su pareja para preguntarle por sus hijos. La mujer estaba preocupada, pero bueno».