Le detectan una enfermedad a Denise Richards gracias a una foto que publicó en Instagram ¿Qué te pasa en el cuello?, le preguntaron a la actriz a través de la red social EL COMERCIO Gijón Domingo, 11 agosto 2019, 11:03

La actriz Denise Richards nunca pensó que gracias a una publicación en Instagram iba a descubrir un problema de salud del que ya se está tratando. La intérprete estadounidense, de 48 años, hizo caso de los comentarios de sus seguidores y posteriormente dio las gracias.

«¿Qué te pasa en el cuello?», le preguntaron a la actriz a través de las redes sociales los espectadores de «Real Housewives of Beverly Hills», durante una entrevista que hizo en el programa.

Los usuarios de Twitter se fijaron que algo parecía no ir bien en el cuello de la intérprete, pues tenía un bulto en la zona de la nuez. «Algunos de vosotros me comentásteis tras la reunión especial de #The Real Housewives of Beverly Hills que mi tiroides parecía estar más abultado de lo que resulta normal. Y teníais razón. Se trataba de algo que había estado ignorando hasta entonces», escribió la actriz en su perfil de Instagram.

Tras la oleada de comentarios que recibió en Instagram, la actriz decidió tomar cartas en el asunto y acudir a un especialista para que le diagnosticara la enfermedad que padecía: «Me resulta increíble comprobar lo mucho que ha mejorado mi tiroides tras eliminar el gluten de mi dieta durante un breve período de tiempo. No tenía ni idea de cuánto afecta la manera en que comemos a nuestro cuerpo y lo tóxico que resulta el gluten. Gracias a todos los que os habéis tomado la molestia de escribirme», escribió tremendamente agradecida con sus seguidores en la publicación en la que aporta dos fotos de su cuello casi curado.