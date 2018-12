El desconocido pasado de Miriam Saavedra en Perú «Se dijeron auténticas barbaridades, hasta el punto de insinuar que era una prostituta. He sufrido mucho también cuando dijeron que era una interesada», comentó durante su presentación como novia de Carlos Lozano EL COMERCIO Jueves, 20 diciembre 2018, 19:10

Carlos Lozano presentó, durante su participación en 'GH VIP', en 2016, a la peruana Miriam Saavedra como su novia oficial. Ella tenía 22 años, 31 menos que el presentador. No obstante, Lozano siempre insistió en que la diferencia de edad no suponía un problema: «Llevaba once años sin rehacer mi vida porque no había encontrado la persona adecuada. Ahora estoy feliz», explicó por aquel entonces.

Al principio, la joven confesó ante las cámaras españolas que sufrió mucho con las cosas que se dijeron de ella en algunos medios. «Se dijeron auténticas barbaridades, hasta el punto de insinuar que era prostituta. Imagínate cómo me quedé cuando me lo contaron. He sufrido mucho también cuando dijeron que era una interesada», comentó apoyada siempre por Carlos.

Lo suyo fue un noviazgo repleto de enfrentamientos en los que siempre aparecía el nombre de su ex, Mónica Hoyos. «He decidido romper y zanjarlo aquí», anunciaba la modelo el pasado mes de marzo en 'Sálvame' ante la estupefacción de Carlos Lozano, que se enteraba en directo de la ruptura. «Estas cosas se arreglan en casa», fueron las únicas palabras del presentador. Tras esto la peruana entró como concursante en el reality 'Gran Hermano VIP', en el que esta noche se disputará la final junto a Suso y el Koala. «Yo desde pequeña he intentado siempre buscarme la vida», ha confesado en varias ocasiones durante el concurso. «He hecho de modelo, pequeñas cosas, no grandes… Pero he trabajado en lo que a mi me gustaba por mis propios méritos».

Sin embargo, poco se sabe de Miriam antes de que aterrizara en España. Según publica 'ABC', la joven trabajaba de modelo de lencería recién cumplida su mayoría de edad en su Perú natal, donde se hacía llamar Michi. Tras cobrar sus primeros trabajos comenzó a invertir el dinero en distintas operaciones estéticas -una rinoplastia y un aumento de pecho- que la convirtieron en «la reina de las curvas», según la revista peruana 'Caretas' en la que la definían como «una enamorada del amor, pero sobre todo de su trabajo». Miriam es Michi para sus amigos más cercanos. También es anfitriona y actriz, y por si fuera poco ha estudiado maquillaje. Pero sobre todo es modelo profesional y diseñadora de modas. ¿Los hombres? «Pueden venir después», dice sin apuros, sus prioridades son otras. Por ejemplo, correr por las tardes y montar bicicleta. Hacer mucho deporte y mantener una vida sana en un cuerpo evidentemente sano», explican en su página web.