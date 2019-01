El desgarrador testimonio del hermano de Kevin Spacey «Me pasé gran parte de mi infancia intentado proteger a mi hermano para que no fuese violado por mi padre, y 40 años más tarde me entero de que se ha convertido en él», explica EL COMERCIO Viernes, 11 enero 2019, 16:01

Kevin Spacey, de 59 años, se enfrenta a un rosario de acusaciones de abusos o agresiones sexuales supuestamente cometidos mucho antes de que el estallido del caso Weinstein, en octubre de 2017. Un juicio que se llevará por delante la carrera y el prestigio de la estrella de Hollywood.

Esta semana se ha celebrado el juicio contra el actor en el que se le imputaba un delito de asalto sexual contra un joven camarero del restaurante Club Car, en la isla de Nantucket, a quien supuestamente emborrachó con objeto de llevárselo a su casa y realizarle tocamientos en los genitales. Los hechos se remontan a 2016 y, por aquel entonces, el demandante, llamado William Little e hijo de una famosa expresentadora de un canal de televisión de Boston, tenía 18 años (la edad legal para consumir alcohol en EE.UU. es 21 años). Durante la vista celebrada a primera hora de la mañana del lunes, y que duró exactamente 11 minutos, Spacey no abrió la boca, ni siquiera para declararse «no culpable» de los cargos que se le imputan, lo que en su nombre hizo su abogado, Alan Jackson. El actor quedó en libertad sin fianza, a la espera de juicio, el próximo 4 de marzo, donde su defensa tratará de desmontar la acusación de William Little, alegando que no denunció inmediatamente los hechos. En caso de ser hallado culpable, a la estrella de «House of Cards» podrían caerle hasta cinco años en prisión. Si al final es inocente, la pesadilla para él no habrá acabado: Kevin Spacey acumula 30 denuncias en su contra de múltiples actores, por supuestas agresiones sexuales.

A raíz de los acontecimientos, su hermano Randall Fowler, quien asegura que no se habla con su hermano desde hace años, ha revelado que el actor estaba imitando los comportamientos de su padre, Thomas Geoffrey Fowler, un militante del Partido Nazi Americano que abusó sexualmente de sus hijos cuando eran pequeños: «Me pasé gran parte de mi infancia intentado proteger a mi hermano para que no fuese violado por mi padre, (…) y 40 años más tarde me entero de que se ha convertido en él», ha asegurado Randall en el programa «Drew and Mike Show».