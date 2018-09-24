Alba Carrillo
Hiba Abouk
Tamara Gorro
Adriana Abenia
Adriana Ugarte
Alejandra Osborne
Antonia San Juan
Arturo Valls
Bárbara Goenaga
Bella Thorne
Bibiana Fernández
Blanca Suárez
Chrissy Teygen
Emily Ratajkowski
Jorge Brazalez
Jon Kortajarena
Christina Aguilera
Cristina Castaño
Cristina Pedroche
Elena Tablada
Dulceida
Justin Bieber
Kendall Jenner
Kim Kardashian
Laura Escanes
Lucía Rivera
Luis Cepeda
Marta Torné
Melani Olivares
Miley Cyrus
Mónica Naranjo
Najwa Nimri
Nieves Álvarez
Octavi Pujades
Pablo Alborán
Paco León
Patricia Montero
Rita Ora
Sandra Barneda
Silvia Abascal
Soraya Arnelas