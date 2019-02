Destapado el romance entre Alessandro Lequio y Cristina Tárrega La presentadora vuelve a estar en el punto de mira después de que recientemente saliera a la luz su supuesto idilio con Jesulín de Ubrique Martes, 19 febrero 2019, 18:42

La colaboradora Belén Rodríguez ha confirmado en 'Sálvame' que Cristina Tárrega habría tenido un romance secreto con Alessandro Lequio.

Belén Ro es amiga del conde desde hace años y por ello este rumor toma mayor credibilidad. También ha confirmado que el romance tuvo lugar en 1997: «No creo que fuera una cosa de mucho tiempo», ha concluido después.

Posteriormente, la tertuliana Gema López ha dado crédito a sus palabras y para ello ha recordado un episodio que tuvo lugar en el pasado y del que fue testigo la audiencia de 'El programa de Ana Rosa'. En aquel momento, Tárrega mantuvo una conversación con el ex de Ana Obregón y esta le preguntó por qué no reconocía su «affaire» con Yvonne Reyes, a lo que él respondió: «Por la misma razón que me niegas a mí, que estuvimos juntos». Comentario que no le sentó nada bien y que se tomó como una broma.