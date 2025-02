Detenido el protagonista de 'E.T.' desmayado dentro de su coche en mitad de la noche

EL COMERCIO Gijón Jueves, 24 de octubre 2019, 08:41 Comenta Compartir

El actor Henry Thomas, conocido por haber protagonizado 'E.T. el extraterrestre', ha sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Los policías encontraron al hombre en el interior de su coche, en un cruce de calles de una zona residencial, con la cabeza apoyada en el volante, desmayado, aparentemente por el abuso de alcohol.

Tras despertarse, el intérprete de Elliot fue llevado a la comisaría y pasó la noche del lunes en un calabozo del condado de Washington, en Oregón, a la espera de pagar la fianza que le permita salir. Está acusado de un delito menor por conducción bajo efectos de sustancias tóxicas.

El actor tiene una larga trayectoria en Hollywood con papeles en Legends of the Fall (1994), Gangs of New York (2002) and The Last Ride (2011). Incluso llegó a interpretar al mítico Norman Bates de Alfred Hitchcock en Psicosis IV: El comienzo (1990) de Mick Garris, pero es uno de los pocos actores que ha pasado completamente desapercibido en el papel.

Su último trabajo fue en 'The Haunting of Hill House', la exitosa serie de terror de Netflix.