El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
El cantante Morad en un concierto. AFP

Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet

El cantante de origen marroquí vuelve a estar en el foco por saltarse la legislación

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido en la madrugada de este jueves al rapero Morad por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento que tenía hacia su padrastro, a quien no puede acercarse a menos de 500 metros según dictaminó un juzgado.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que el rapero aparcó su coche en una zona donde este tenía alquilada una habitación, pero no era su domicilio habitual.

Las mismas fuentes han añadido que el padrastro denunció a Morad por amenazas después de que el rapero «defendiera» a su madre de un presunto caso de violencia de género por parte de su pareja.

Así, el padrastro llamó a la Guàrdia Urbana al ver su coche aparcado cerca de la habitación que tenía alquilada en L'Hospitalet.

Finalmente, está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  3. 3 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  4. 4

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  7. 7

    «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»
  8. 8 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  9. 9

    La Universidad Europea opta por ser centro adscrito para poder abrir en Gijón el curso 2027-2028
  10. 10

    La mayoría de los sindicatos desconvoca la huelga de Les Escuelines, excepto Comisiones Obreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L'Hospitalet

Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L&#039;Hospitalet