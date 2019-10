Diego Matamoros explota contra 'GH Vip' Diego Matamoros. / Telecinco El hijo de Kiko Matamoros estalló contra el programa al ser acusado de machista en una gala en la que Dinio perdió su batalla contra Mila y fue expulsado JOSEBA FIESTRAS Viernes, 4 octubre 2019, 10:49

La chispa prende en cualquier momento, dentro o fuera de la casa de GH Vip. La última gala transcurría con cierta normalidad: discusiones entre los concursantes, acusaciones mutuas, agravios continuos y hasta algún que otro momento cómico. Pero cuando la bomba no estalla en Guadalix, revienta el plató. Visto que no hay 'edredoning' y las relaciones en esta edición son tan tensas que impiden que fluya el amor, hay que buscar acercamientos para sembrar dudas (razonables o no).

Desde hace unos días suena el 'run run' de que Kiko Jiménez se aproxima demasiado a Estela Grande, la mujer de Diego Matamoros. Y el hijo del colaborador de 'Sálvame' lo ha llevado con bastante tolerancia, negando cualquier intento de deslealtad y mostrando comprensión hacia su esposa. Sofía Sueskun, novia de Kiko, tampoco entra en el juego, así que Jorge Javier Vázquez apretó las tuercas en busca de un escándalo que no llegaba.

Dinio fue el expulsado de la noche y, nada más llegar a plató, el presentador le preguntó por el tema. El cubano evitó mojarse en exceso y apeló a la ingenuidad de Estela, diciendo que igual su supuesto pretendiente lo que en realidad busca es protagonismo. Y Matamoros se agarró al clavo ardiendo. «Con esa defensa tampoco estás dejando bien a tu mujer», reflexionó Jorge Javier. Y Diego trató de explicarse: «El problema es que a ella le falta mucha picardía y a ese tío le sobra».

«Mi directora, María Zambrano, me está diciendo que ese es un pensamiento muy machista», lanzó el periodista sin pensar demasiado. Y se lió parda. El joven estalló contra el programa y su responsable. «A mí lo que me parece muy machista es cuando cogéis y decís que una chica y un chico, por ser guapos, tienen que liarse», contraatacó. Y Vázquez tiró de demagogia: «Muy mal, Diego. Es que tú te eriges en protector de tu mujer y tu mujer no necesita que nadie la proteja porque ella hace lo que le da la gana». Pero, ¿no están los familiares en plató para defender a los suyos? A Diego no le gustó la respuesta, pero aún quedaba lo peor. «Si crees que lo que estamos haciendo son manipulaciones y te coges estos ataques de 'machirulo', aquí no pintas nada», embistió el presentador, asegurando al joven: «A lo mejor es que eres machista y no lo sabes».

Lo curioso es que al final todo quedó en agua de borrajas. «Dale un beso de mi parte a Diego», decía inocente desde la casa Estela, sin saber nada del altercado. Y el ósculo salvó la situación. Presentador y colaborador se dieron un abrazo y aquí no ha pasado nada. Hasta la próxima, claro. Por lo demás, El Cejas ganó la prueba de inmunidad y, con ella, el privilegio del intercambio. Kiko, el Maestro Joao y Adara fueron nominados por sus compañeros y el youtuber tenía la oportunidad de salvar a uno de ellos, a cambio de condenar a otro a la lista negra. Pero decidió evitar la tentación. «Prefiero no utilizarlo (el privilegio) porque la última vez la cagué», se explicó el muchacho. Y dejó las cosas como estaban. Pero aquí no hacer es tan malo como hacer. Ya muchos lo tildan de nuevo de traidor, esta vez por no rescatar a su amigo Kiko. Está claro que si las cámaras te vigilan las 24 horas del día hasta un pedo puede convertirse en una bomba atómica.