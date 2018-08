Se dispara la tensión entre Georgina Rodríguez y su suegra, Dolores Aveiro La madre de Cristiano dio 'me gusta' a un comentario que llamaba «vaca» a su nuera EL COMERCIO Gijón Domingo, 12 agosto 2018, 14:12

Que la relación entre Georgina Rodríguez y su suegra, Dolores Aveiro, no es buena no es algo nuevo. Pero es que la tensión cada vez va a más. La nueva vida en el Turín tras el cambio de equipo de Cristiano ha derivado en desplantres y desencuentros cada vez más frecuentes que quedan plasmados en las redes sociales.

Encantada con su nueva residencia, la modelo ha querido presumir en redes sociales de sus tres bebés con una tierna fotografía. En uno de sus stories de Instagram se pueden ver a Alana Martina, a Eva María y a Mateo Ronaldo abriendo unos regalos en lo que parece ser el salón de su nueva casa. «Mis amores abriendo sus regalitos. Son tan agradecidos y tan lindos. Los amo con todo mi corazón», adjuntaba Georgina Rodríguez en la fotografía. Un mensaje que llega después del último desplante público que le ha hecho su suegra, Dolores Aveiro.

Este mensaje pasaría desapercibido si no fuera por el último público que le ha hizo hace apenas unos días la madre de Ronaldo. Solo unos días después de dar un 'me gusta' a la expresión «vaca» que alguien le dedicó a la prometida de su hijo, Aveiro fue más allá. Una persona se refirió en internet a la joven en estos términos: «Solo busca quedarse con el dinero de CR7» y Dolores volvió a darle 'me gusta', sin cortarse un pelo.