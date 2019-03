«Soy una diva de darlo todo» Anabel Santiago, sobre el escenario del ovetense Espacio Estilo. / MARIO ROJAS Además de cantar como los ángeles, Anabel Santiago desfoga bailando | El movimiento es la forma de estar en el mundo de esta mujer poderosa y con las cosas muy claras que presentará su último disco el jueves en el Filarmónica A. VILLACORTA Lunes, 4 marzo 2019, 04:45

Si Anabel Santiago no hubiese sido Anabel Santiago, hubiese querido ser «Tina Turner, con esos movimientos que hace ella, siempre tan leona, o Lady Gaga», que «lo mismo te canta una balada que te aparece vestida con un vestido de filetes. Me flipa». Porque, además de ser la dueña de una de las voces más poderosas del universo musical asturiano y de buena parte del nacional, esta casina nacida en Buenos Aires hace 37 años y ciudadana del planeta playu pero que imparte clases de canción tradicional en Oviedo desfoga bailando desde que, «con dieciséis o diecisiete años iba al Tik, a la gogotera. Sí. Lo reconozco. Soy una diva de darlo todo y te bailo lo que haga falta», dice con una sonrisa de oreja a oreja quien se crió en la parrilla que regentaban sus padres, acostumbrada a lidiar con clientela de lo más variopinta hasta las altas horas de la madrugada, canciu va y vasu viene.

El movimiento es su forma de exorcizar «las dudas y las contradicciones que todos tenemos», su manera de estar en el mundo. Porque Anabel -que sabe guardar un secreto y se ha llevado decepciones por pensar que todo el mundo va de frente como ella- se aburre con facilidad si se detiene y le gusta sorprenderse incluso a sí misma. Y, a veces, hasta lo logra.

«Nunca sé ni quiero saber qué voy a hacer luego». Y por eso 'Y_Andá', un grito de guerra que lanza tras las vaqueiradas, su último álbum (que el jueves, día 7, presentará por todo lo alto en el ovetense Teatro Filarmónica antes de llevarlo a Madrid), discurre por los cauces de la electrónica como podía haber transitado los de la copla, el soul, el trap, el rock o el bolero. Pero esta vez Anabel tenía ganas también de que su público bailase y, sobre todo, «de que se lo pasase bien».

La primera que lo vio venir fue su güela, Haydée Lamadrid, que «hasta tenía nombre de artista» y ya cantaba tonada allá en El Tozu, en la raya entre Caso y Piloña. Así que, con trece añinos, la guaja se subió a las tablas para participar en su primer concurso con dos temas. «Y uffff. La sensación fue brutal. Supe que había nacido para esto. La profesión me escogió a mí y no yo a la profesión. Y, desde entonces, ya no paré de ganar».

La transformación que sufre allá arriba es tal que se convierte en otra persona, como le han dicho más de una vez sus músicos.

Nada que ver con esa Anabel que estudió Magisterio Musical, sacó una oposición y se queda en casa los fines de semana tan tranquilamente devorando libros «en plan cultureta». «Estos días, estoy con 'The power', uno de ciencia-ficción feminista que me recomendó una amiga». Y definitivamente mucho más con la combativa, terca y perfeccionista que cuida la voz «como un deportista de élite cuidaría sus piernas o sus brazos» -mucha agua, mucho dormir, nada de gritos- y pasa por una pared si considera que la cosa lo vale. «Y por eso saldré a manifestarme el Día de la Mujer y por la oficialidad. Y por eso también voy a grabar un disco con un montón de gente con canciones en asturiano por los derechos LGTBI. Lo que merece la pena, tú ya me entiendes. Por lo demás, ye tontería. Soy resolutiva y tengo las ideas muy claras, la verdad. Y, aunque no te lo creas, soy más feliz encima de un escenario que debajo. Es que las divas somos así».

Es la Santiago. Genio y andá. «O traducido: ahí queda eso».