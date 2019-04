El hartazgo de Elena Furiase: «Estoy de la coñita...» Elena Furiase, cansada de la broma sobre abril y 'cerral' La actriz que protagonizó un momento viral en 'Password', manda un mensaje a través de su cuenta de Instagram EL COMERCIO Gijón Martes, 2 abril 2019, 19:37

Hace ya nueve años se produjo, posiblemente, uno de los mejores momentos televisivos hasta ahora. Si no que se lo pregunten a Elena Furiase, que cada mes de abril recibe cientos de bromas en sus redes sociales.

Y es que la hija de Lolita protagonizó un acontecimiento viral en Password, el programa de Cuatro que presentaba Luján Argüelles y Ana Milán. La actriz de 'El Internado' tenía que ayudar a su compañera de equipo a acertar una palabra. Para conducir al concursante a adivinar la palabra se debían de emplear antónimos y consecutivos.

Teniendo en cuenta la mecánica, Elena para ayudar a la niña a acertar la palabra 'mayo', decidió decir 'abril'. El momento divertido llegó cuando la pequeña que estaba jugando con ella dijo 'cerrar'. La actriz le repitió la palabra, a lo que la concursante respondió con seguridad 'cerral'. Desde entonces, cada mes de abril miles de personas publican en Internet el vídeo en el que etiquetan a Elena Furiarse.

Por ello, a través de su cuenta de Instagram, Furiase ha compartido un vídeo pidiendo un poco de paz: «Desde hace nueve años, muchos de vosotros, cuando llega este famoso mes, me mencionáis en vuestras historias, os acordáis del momento... en fin. Que me parece muy bien y os lo agradezco mucho, pero que si no contesto es porque hace nueve años, y estoy de la coñita ya un poco...».