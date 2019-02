«Emma, ¿eres más feliz en esta nueva etapa?» Tamara Gorro ha acudido a 'Viva la vida' donde se convirtió en la entrevistadora durante unos instantes EL COMERCIO Gijón Sábado, 23 febrero 2019, 19:35

Esta tarde, Tamara Gorro ha acudido al programa de Emma García'Viva la Vida'. Allí, durante un momento, la mujer de Ezequiel Garay, jugador del Valencia, intentó convertise en la entrevistadora y le lanzó a Emma una pregunta que mantuvo a la presentadora por unos instantes en silencio.

«¿Eres más feliz en esta nueva etapa?», le espetó. Ante esto, García, algo nerviosa, contestó: «Lo he pasado tan mal en esta nueva etapa… ¡qué estoy tan feliz ahora! Me he puesto hasta nerviosa…». Hace unos meses Emma intercambió el programa con Toñi Moreno, quien ahora presenta 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Por otro lado, Gorro desveló cómo fue su primera cita con Garay. «Grababa los programas en los que yo salía», decía. El jugador del Valencia, según su mujer, ya era su fan antes de que se conocieran en persona.