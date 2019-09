Los duros momentos del actor Enrique Arce, Arturo en 'La casa de papel' Enrique Arce interpreta a Arturo en 'La casa de papel'. Superada la difícil experiencia y con el dulce sabor del éxito de la serie de Netflix, el valenciano rueda ahora 'Inés del alma mía', la nueva producción de TVE EL COMERCIO Gijón Lunes, 30 septiembre 2019, 20:52

'La casa de papel' ha supuesto un antes y un después para todos los implicados en la serie. Pero si hay alquien cuya situación ha cambiado de forma drástica tras el éxito de la saga que ha dado la vuelta al mundo gracias a Netflix, ese es Enrique Arce.

Su papel como 'Arturo' ha llevado al actor valenciano, inmerso ahora en el rodaje de la serie 'Inés del alma mía' (TVE), a trabajar con reconocidas figuras del cine como Woody Allen o Arnold Schwarzenegger. Pero hace solo cuatro años, la vida de Arce era muy diferente: «No tenía dinero ni para comer», ha confesado.

El valenciano ha desvelado en medios especializados que antes de 'La casa de papel' «no trabajaba ni tenía un duro» y que, además, fue brutalmente agredido en Londres. Ante su desesperación, «un día entré en una iglesia y dije: 'échame una mano primo, porque ya no me queda nada'». Y, según cuenta, a partir de entonces todo cambió. Incluso escribió la novela 'La Grandeza', que también se convertirá en película.

En su camino se cruzó entonces el papel de Arturo en la prestigiosa serie; un personaje que estuvo a punto de rechazar, porque «no me convencía». Sin embargo, recibió una «señal»: «Cuando estaba convencido a decir 'no' a mi repre por teléfono, cantaron el Gordo por la televisión. Y ese fue el 'click' a lo que me llevó a cambiar de decisión», ha contado.