Enrique Iglesias le toca el culo en directo a su telonera El hijo de Julio Iglesias recibe numerosas críticas por su falta de respeto EL COMERCIO Gijón Viernes, 10 agosto 2018, 16:17

Enrique Iglesias protagonizó un episodio que no ha gustado a muchos de sus seguidores. El artista, hijo de Julio Iglesias , actuó en la Feria Nacional Durango, en México y tuvo como telonera a Celia Chávez. Fue encima del escenario, donde Enrique abrazaba a su telonera mientras él cantaba. Es entonces cuando el cantante le agarra el vestido a la cantante y manosea su culo sin ningún miramiento.

Este acto, irrespetuoso para muchos, ha creado una polémica por la que el artista he recibido numerosas críticas:

«Ten dignidad Enrique tú eres padre no te da vergüenza». «Muchisimos hombres abusadores, que pena Enrique no respeta a tu familia. Eres mas de lo mismo». «Se vio eso definitivamente un abuso... yo que tanto lo admiraba me decepcionó ver ese video». «Dónde quedó tu educación y respeto a tus fans y mas que todo a la madre de tus hijos que pena te olvidas que tienes hermanas y sobrinas y una madre también», son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

El cantante, además, al final de la actuación coge a una de sus fans y la besa en la boca. Él mismo compartía el vídeo a través de su Instagram.

Muchas de las críticas también han sido lanzadas hacia la telonera, a quien se le recrimina no haber reaccionado ante la falta de respeto del cantante.