La entrenadora personal de 'Sálvame', evacuada al hospital Paz Padilla le recordó la importancia de una buena salud bucodental ante el estado en el que se presentó en el programa EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 julio 2019, 22:37

Este martes en 'Sálvame' hablaron del drama bucodental de una persona muy conocida por los seguidores del espacio. Mostrando únicamente la boca, Paz Padilla anunciaba que pronto se conocería la identidad de la desconocida boca. «Esta boca pide ayuda. Necesita ayuda urgente. Yo, no es por nada, pero la boca es importante, es muy importante para la salud», decía la presentadora, al tiempo que la propietaria de la boca se divertía jugando con los restos de piezas dentales que quedaban entre sus labios, para sufrimiento de los televidentes, que lo contemplaron todo.

El público en plató le daba la vuelta al pantallón. Lydia Lozano tuvo que abandonar el estudio de televisión, mientras Paz Padilla no se podía creer lo que estaba presenciando. «¡Se está arrancando un diente! Si es que lo que no se vea en 'Sálvame'...», afirmó la presentadora, mientras que el programa decidió desvelar la identidad de la propietaria de dicha dentadura: «Pepitator».

La entrenadora personal de Anabel Pantoja, que le está ayudando a perder peso en el programa de Telecinco, había tenido un pequeño incidente que terminó en un serio problema. «Tengo que explotar por algún sitio. Como por abajo ya no exploto, lo hago por arriba. Ha sido por el estrés de Anabel Pantoja», empezó diciendo la coach, pero en seguida retomó el tono de seriedad que requería la cuestión.

«Me he quitado un puente. Me molestaba y me lo quité, me lo arranqué de cuajo una noche. Tenía ya unos nervios que me lo quité de golpe. Es que no dejo de sangrar desde hace tres o cuatro días. Estoy muy mareada», decía Pepa. Pero es que, de hecho, este desastre bucodental desencadenó en una importante infección por el cual le han tenido que quitar varias piezas de la boca.

El programa le puso un dentista a su disposición para que la tratara inmediatamente. «Pepi, tu sabes que una salud bucal es muy importante, porque hay muchas enfermedades, infecciones. Te hemos buscado un dentista para ayudarte con esa boca. Es muy importante cuidarse la boca, porque una infección puede traerte muchos problemas. Queremos ayudarte y que aprendas a controlarte», le dijo Paz Padilla ante una entrenadora que no dejaba de sangrar por la boca

«Coge tus cosas. No te vas a desangrar por esto, pero te lo tiene que ver alguien», decía Paz Padilla a la entrenadora personal. «Que te vaya bien cariño, pero no dejes que pase tanto tiempo porque esto es una cosa que podías haberla prevenido», continuaba diciendo mientras intentaba cortar la hemorragia con una gasa.

Kiko Hernández también le acompañaba a la salida: «Ten cuidado. Cuídate mucho». «Me estoy mareando», aseguraba Pepi. «Acompañad a la compañera. No la dejéis sola. Ahora un coche de producción la acompaña al médico», intentaban calmarla.