Escapada de la Reina a Roma con sus hijas

Sin actos oficiales en toda la semana, la reina Letizia emprendió el pasado viernes un viaje de placer junto a sus hijas, la Princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. La información oficial es nula. La Casa Real no acostumbra a dar detalles de los viajes privados de Sus Majestades, pero ha trascendido que se espera que Felipe VI se una al resto de su familia durante el día de hoy.

La intención es disfrutar de unos días de asueto, antes de retomar sus obligaciones con su previsible presencia en la misa de Pascua de la catedral de Mallorca, que se celebra el domingo. Un acto al que está previsto que también acuda la reina Sofía.

El viaje de incógnito de doña Letizia junto a sus hijas comenzó el viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. En un vuelo regular operado por Iberia se subían las tres para emprender rumbo a la capital italiana. Eso sí, en primera clase. No pasaron por el mostrador de facturación, lo que permitió que no se formase ningún revuelo en el aeropuerto madrileño. Según personas que coincidieron con ellas en el aeropuerto, vestían de forma discreta y utilizaron gorras, lo que contribuyó a que no fueran identificadas. Donde sí que se notó su presencia fue en el interior del avión, donde diferentes viajeros reconocieron a la Reina.

Desde Casa Real no se proporciona información sobre actos privados de la Familia Real que no estén en la agenda y, por tanto, no se pronuncian acerca de este viaje. Aunque en otras ocasiones han salido a la luz supuestas escapadas de doña Letizia, normalmente acompañada de una de sus hijas o de las dos, desde Zarzuela nunca se confirman.

La Reina Letizia tendrá su próximo viaje oficial a finales de mes. Doña Letizia viajará a Mozambique el 28 de abril, la misma jornada de las elecciones generales. Este será su cuarto viaje de cooperación, después de haber visitado ya por este motivo Honduras y El Salvador en 2015; Senegal en 2016 y Haití y República Dominicana el pasado año.