Esperanza Aguirre participará en 'Pasapalabra' La política madrileña ayudará a los concursantes en las rondas previas al rosco final EL COMERCIO Miércoles, 16 enero 2019, 13:53

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, estará próximamente en 'Pasapalabra', el concurso que Christian Gálvez presenta en las tardes de Telecinco y que en los últimos meses ha contado con Fran, uno de sus concursantes más veteranos, como gran reclamo. La política madrileña, que ya graba su intervención en el programa de Mediaset, aparecerá no obstante en pantalla durante las próximas semanas, puesto que el espacio de Telecinco se graba con bastante antelación.

Tal y como ha informado esta semana 'El Confidencial', Aguirre acudirá como invitada para ayudar a los concursantes a completar las pruebas previas al rosco y cuya finalidad no es otra que la de acumular el máximo número de segundos de cara a la resolución de la ronda definitiva. El cometido de Aguirre no es fácil. Cabe recordar que los invitados pueden suponer una gran ayuda para los concursantes de 'Pasapalabra' así como un un importante obstáculo si no hacen bien su «trabajo». Recordado por muchos seguidores del concurso será la intervención de Paz Padilla en el programa donde, más que resolver las pruebas, la cómica andaluza desplegó su sentido del humor para pesar de Fran, el popular biólogo asturiano que siempre está a punto de llevarse el bote.