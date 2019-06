«No existen la poesía ni los cuadros machistas» El músico argentino Andrés Calamaro. / EFE Andrés Calamaro, que actuará en Gijón el martes, huye de persecuciones morales: «Soy especialista en permanecer» PABLO SUÁREZ Viernes, 28 junio 2019, 02:07

Decía Maradona cuando le preguntaban por Martín Palermo (delantero de época argentino) que cada vez que salía de casa hacía un gol. La ocurrencia genial de 'el Diego', tan contundente en la palabra como en la cancha, le viene a Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) como un traje a medida. Músico, poeta y artista incontestable, Calamaro lleva más de treinta años haciendo llover canciones. Himnos, para se exactos, tan coreados por la hinchada como goles de Palermo en La Bombonera. Como si de la sequía de un goleador se tratase, al autor de 'Alta Suciedad' y 'Honestidad Brutal' daba la sensación de que se le había humedecido la pólvora. No duró mucho el rumor en la calle. 'Cargar la suerte' su último trabajo, recupera la mejor versión del bonaerense, de nuevo subido en la inspiración más salvaje. Letras afiladas, versos marca de la casa y una producción a la altura de las circunstancias, Calamaro volvió al gol y con ello a la carretera, su particular área. El próximo martes, la caravana del argentino hará parada en el festival Metropoli de Gijón (23 horas) para ofrecer uno de los espectáculos más esperados del verano. Lo hará tranquilo, elegante y entregado. Como un delantero de leyenda. Como 'Diego Armando Canciones'.

-¿Qué queda en Andrés Calamaro de aquel teclista del grupo 'Raíces'?

-En aquella época estaba bien enfocado porque intentaba ser un «músico de teclados» versátil y eficaz en los años de la fusión progresiva. Escuchaba mucha música y aprendía. Y eso que nadie contrataba a un pianista para que toque blues, la demanda era insólita antes de 'la movida' (universal). Ahora, cuando toco el piano eléctrico soy el mismo músico que era antes de los veinte años. De hecho, estoy tocando teclados de nuevo. Volver a empezar se me antoja importante. Aprendí mucho, pero nunca fui un santo tampoco.

-Como músico, ¿cómo concibe el éxito?

-Hay muchas variaciones para medir el éxito. Para mí son las buenas sensaciones en el escenario, gustarme de verdad. En otros términos, éxito es pagar el dentista para arreglarse el comedor.

-¿Y la felicidad?

-Evitar el mal humor es lo mas cerca que vamos a estar de la felicidad.

-Pasados los 50, ¿se sigue sufriendo por amor o ya está uno 'curado de espanto'?

-No lo sé... me queda toda la vida para averiguarlo. Ahora mismo me considero 'curado de espanto'.

- 'Cuando ladra la moral / en moral Inquisición / me corresponde cantar / a la libertad'. ¿Nos ha vuelto menos libres lo políticamente correcto? ¿Hemos retrocedido en este sentido?

-Sí y no. En España se vive mejor que nunca en la historia. A pesar de todo. Es así. No hay guerras, ni hambruna ni dictadura ni peste bubónica. Pero ocurre que la tecnología, como la información, es un negocio descomunal no sin cuerpo político. Es una interferencia cultural insólita. Los enredados creen que tenemos que ser enemigos por las diferencias culturales, estéticas, políticas o religiosas. La persecución moral para asuntos culturales u opiniones es un disparate. Es una ficción.

-No obstante, usted es bastante activo en redes sociales. ¿Cuánto tienen estas de positivo y cuánto de negativo?

-Lo negativo lo contempla mi representante. Yo evito el mal humor incluso en las peores circunstancias. Una polémica de quince minutos no me preocupa. Las redes sociales van a existir en la medida que aprendamos a escribir con buenos modales y humor. Eso o el fin del mundo.

-Se ha erigido como uno de los grandes defensores de la tauromaquia. ¿Qué es lo que le fascina de la fiesta taurina?

-Una pregunta extraña la suya. La fiesta taurina es gloria bendita. Sublima la existencia de las especies, incluida la humana. Existen demasiados libros escritos para que yo arruine 'el sentido de las cosas' con explicaciones. ¿Para qué explicar algo que pintó Picasso?

- Otro conflicto similar existe en España con el reguetón. Últimamente se le ha tachado en muchas ocasiones de ser un género con cierta tendencia machista.

-Para la cultura popular (la música, la pintura, la poesía, la tauromaquia y todas las expresiones humanas) no existe el machismo. Tampoco sirve medida moral ninguna. Siempre hubo música de moda y siempre permanece lo bueno. Estamos en la ex electrónica. Yo soy especialista en permanecer. La vara feminista es una tendencia, pero las cuestiones artísticas son laterales. No hay poesía machista o cuadros machistas. No va por ahí.

-Dice que se sienta en la mesa de los bandidos. ¿Quién es más bandido, el que atraca un banco a punta de navaja o el político corrupto?

-En este escenario que vivimos se enriquecen los poderosos y las mafias del dinero negro. Los demás estamos con el culo en la mano. Si tenemos los mismos enemigos, ya somos casi amigos y casi bandidos.

- «España, comparado con Argentina, es Disneyland». ¿Es quejarse el peor de nuestros vicios?

-Aprendí de mi padre a no quejarme. No me quejo ni del dentista. En las ciudades de España se vive espléndidamente. En América Latina, millones de personas sufren penurias e incluso la muerte infame.

-Para cerrar, ¿Diego Armando o Messi?

-Diego es mi amigo y mi maestro, un mentor. A Messi lo quiero mucho, tanto a él como a toda su familia. Los futbolistas no se comparan, los músicos tampoco. En el gremio nos tenemos mucho respeto y solo tiene sentido compararnos con un contemporáneo. Es decir, a Lionel (Messi) habría que hacerlo con los futbolistas de esta época. Si no, es como comparar a Bob Dylan con Charlie Parker o con Cassius Clay. Mis principios son inquebrantables en estas condiciones.