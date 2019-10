El exmarido de Mónica Naranjo, Óscar Tarruella, rompe su silencio: «Sentía miedo» «Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura», ha dicho sobre la que fuera la mujer de su vida EL COMERCIO Gijón Sábado, 12 octubre 2019, 10:06

Óscar Tarruella ha asegurado, esta semana en una revista del corazón, que está cansado de que su exmujer Mónica Naranjo hable mal de su persona: «Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura».

El exmosso cree que la artista le ataca por despecho: «No me perdona que yo tomara la decisión de dejar la relación. Me parece deshonesto que cuente tantas mentiras y bajezas, no lo necesita».

Además, Óscar se ha sincerado sobre su exmatrimonio con la cantante: «Nunca hubo insultos, pero nos faltábamos al respeto. Ella me advirtió que la vida con una artista era muy difícil. El ego es difícil de gestionar». Explica que «no fui consciente de que sentía miedo hasta que dejé la relación. Miedo a los malos rollos constantes, a nunca más volver a ser el Óscar sonriente».

La cantante, compositora y productora Mónica Naranjo y Óscar Tarruella, decidieron divorciarse el verano de 2018 tras quince años de matrimonio, según informaron ambos en un comunicado. La pareja se conoció cuando él, entonces mosso de escuadra, investigaba un robo en su casa. Desde que iniciaron su relación sentimental era también su representante.