La exmujer del que fue Rey de Malasia amenaza con revelar secretos «dolorosos» de su matrimonio «Antes no estaba preparada para revelar mi historia», escribe Oksana Voevodina en su Instagram EL COMERCIO Gijón Martes, 3 septiembre 2019, 19:36

La modelo Oksana Voevodina, por la que el sultán de Kelantan, Mohamed V, renunció al trono malasio, ha amenazado con revelar secretos «dolorosos» de su breve matrimonio, al que pusieron punto y final tan solo dos meses después de que naciera su hijo, Ismail Leon, al que el sultán no reconoce como suyo.

La miss ha recurrido a su cuenta de Instagram para lanzar estas amenazas. Voevodina ha publicado una fotografía en la que aparece junto a su exmarido. El objetivo de la rusa no es mostrar su amor hacia el que fue Rey de Malasia, pues junto a la instantánea ha compartido un mensaje amenazante: «Sé que todo el mundo quiere saber qué es lo que realmente nos pasó. Antes no estaba preparada para revelar mi historia. Tal vez si cuento la verdad me sentiré mejor... pero no quiero hacer daño a nadie, será doloroso».