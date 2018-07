«Soy playero de hora y media y se acabó, que la piel hay que cuidarla» Félix Corcuera, en Zio-Pig. / Paloma Ucha El actor Félix Corcuera combina trabajo y disfrute en un verano en el que va en bicicleta, a nado y en furgoneta M. F. ANTUÑA Gijón Lunes, 30 julio 2018, 01:16

Félix Corcuera (Gijón, 1976) es un chico para todo. Actúa, canta, baila y todavía tiene tiempo para nadar, ir de romería, recorrer Gijón en bicicleta y soñar con viajar a Japón. El actor no quiere ni oír hablar de quejas climatológicas, pero tiene las suyas propias en el ámbito de la contaminación.

–Trabaja en siete compañías, en 15 espectáculos al mismo tiempo. ¿Y no está loco?

–Estoy jodido. La gente piensa que monto unas obras con otras. ¡Y no! ¡Hay un chip ahí que funciona!

–¿El verano qué?

–Flojito de trabajo.Soy pobre en perres, pero rico en tiempo.

–Así puede disfrutar de este tiempo tan bueno de Asturias...

–Mira, no. Lo guapo que tiene Asturias es el veroño. Abres el Facebook y todo el mundo «esperando el verano». No, esto es el verano. Aquí no sabes cuándo va a llover y cuándo va a salir el sol, es una aventura continua, si no sería Sevilla y esto estaría lleno de sevillanos. ¡Acostumbráivos, el verano viene en septiembre!

–Pero la lluvia afecta, hombre...

–Y hay gente que le afecta lo de la luz... Ylo entiendo.Pero luego van donde hay luz y se quejan de otra cosa. El ser humano ye quejón. La receta es: al mal tiempo, buena cara.

–¿Y cuando hace bueno, qué cara pone?

–Pues sonrisa total.

–Usted es de cervecina.

–Artesanal. Un día la probé y quedé enamoráu. La siguiente fase es hacer la cerveza yo. Pero necesito la casa con el garaje al lado de la playa... Bueno, igual me arreglo con menos.

–¿Día o noche?

–Ahora soy de día. Estoy mayor.

–¿Pero tuvo su época?

–Gloriosa. Muy gloriosa.

–¿Cómo de gloriosa?

–Muy gamberra. Pierdo cosas; pierdo el norte. En la última perdí el móvil. Fue en Metrópoli. Allí empezó todo.

–¿La resaca qué?

–Con la edad, tres días. Es peor la del segundo día que la del primero.

–¿Alguna receta?

–Ibuprofeno y paracetamol a dolor. Y a mí me va muy bien la sauna. Echas 'tola' mierda. Eso sí, como tengas alguien al lado, se coloca.

–Un tío de La Calzada, ¿se hace fuerte en el Arbeyal?

–Como soy socio de Talaso, tiro para Poniente. Me gusta mucho nadar, hago travesías, y Poniente es mi lugar de entrenamiento, como es medio piscinuca no tienes ni corrientes ni oleaje.

–¿Los nadadores toman el sol?

–Yo soy playero, pero no de mucho tiempo. Hora y media y se acabó, que la piel hay que cuidarla. Un toquecín de moreno, sí, pero más no; en el Tostaderu no me vas a ver.

–¿Las bicis son para el verano?

–Y el invierno. Viví muchos años en Oviedo, y cuando volví a Gijón me hice con una bici y desde entonces no me bajo. Me encanta.

–¿Un verano absolutamente olvidable para usted?

–Los olvidables los olvidé. Seguramente alguno relacionado con una separación de pareja.

–¿Inolvidable?

–Casi todos. Me molan con mucho curro y con poco. Aunque con poco curro tengo poca pasta.

–¿Qué no se llevaría a una isla desierta?

–Polvorones. ¿Pa qué?

–¿Y a dónde no se iría ni de broma de viaje?

–A un resort de todo pago. Yo, mochilita.

–¿El viaje pendiente?

–Japón.

–¿El teatro es para el verano?

–El teatro es para siempre.

–¿La calle es suya en verano?

–No lo sufiente.

–¿Qué tiene currar en la calle?

–Es completamente distinta al teatro. La calle está viva, es una pasada el tú a tú. Pero gasta mucha energía, te deja agotado.

–¿Algún miedo escénico vital?

–Al drama, la violencia, la pérdida.

–¿Le va dar el cante?

–Sí. Tuve una banda de hardcore melódico. Me gusta cantar y bailar. Tengo un bailarín frustrado en mí.

–¿Por qué no lo 'desfrustra'?

–Porque todo no se puede, chica.

–¿Sus conciertazos?

–Los Rolling, Michael Jackson, Iron Maiden...

–¿Cumple con todos los rituales de Gijón en verano?

–Sí, todos: Semana Negra, Feria de Muestras... Tenemos un verano cojonudo. Y se me quedan mogollón de cosas en el tintero.

–¿Vacaciones?

–El año pasado cumplí uno de mis sueños: comprar una furgo con camita y me fui al Cabo de Gata. Este año no sé todavía el destino: a Benidorm, no, pero costa seguro.

–¿Y qué lleva en la furgo?

–Una bicicleta plegable, el neopreno por si puedo nadar, el corcho por si puedo coger olas, un montón de latas, avena para desayunar y la almohada.

–¿No echa de menos sus tiempos de actor en Madrid?

–No. No me llama. La calidad de vida está aquí. Pero si quieres triunfar más está allí.

–¿Y no quiere triunfar más?

–No. A mí me gustaría vivir igual que vivo aquí pero con más perres.