Fernando Tejero y Pol Badía de 'Gran Hermano', pillados besándose en la playa l actor y el exconcursante de 'Gran Hermano' han pasado romántico día en la playa EL COMERCIO Gijón Jueves, 9 mayo 2019, 18:28

Fernando Tejero no deja de sorprendernos. El actor que puso punto final a la relación que mantenía con el músico Pascual Cantero el pasado año 2017 parece que ha vuelto a rehacer su vida. Esta semana han pillado al intérprete de lo más acaramelado con un rostro muy conocido de Telecinco.

Pol Badía, exconcursante de 'Gran Hermano' que tenía acostumbrada a la audiencia con sus flirteos con el Maestro Joao, parece que es el nuevo amor del actor de 'La que se avecina'. Ambos han sido fotografiados juntos en una actitud muy cariñosa, lo que evidencia el nuevo romance.

Las imágenes publicadas por una revista del corazón muestran a Tejero y Badía besándose en la playa. Esta noticia ha descolocado a muchos, pues hasta hace tan sólo unos días Pol le dedicaba fotos a Joao en sus redes sociales y presumía de su relación sentimental.

Esta semana... Descubrimos la relación (hasta ahora, secreta) de Fernando Tejero con Pol Badía (el ex del maestro Joao y ex Gran Hermano). Además, las adictas al 'brilli brilli' y el nuevo cuerpo de Leticia Sabater analizado al milímetro. MÁS INFO: https://t.co/0gYrw7rRVNpic.twitter.com/foHZfQtyvk — Revista CUORE (@cuore) 7 de mayo de 2019

Cuando se conoció el romance del luchador profesional con el Maestro Joao las redes comenzaron a arder acusándoles de montajistas. La reacción del vidente tras conocer la noticia no se ha hecho esperar: «No sé nada de esa portada ni me ha dicho nada. No hemos hablado. Ni quiero hablar ni tengo fuerzas, pero mi relación y mi historia de amor con él son de verdad. Hacíamos ocho meses de relación», exponía.

Por su parte, Pol ha asegurado a Telecinco que: «A mí de la imagen lo único que me preocupa es lo que le preocupe a Joao. Estoy centrado en eso y no puedo decir más. Me siento utilizado por los acontecimientos porque las cosas no son como parecen y vuelvo a repetir que lo que me interesa es solucionar las cosas con Joao y hablar con él. En estos momentos no me interesa nada más. Ni mi imagen, ni la de Tejero ni la de nadie, solo la de Joao».