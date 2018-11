«Franco debería estar en el Pardo, con su mujer» El Padre Ángel, que ayer acudió a una gala benéfica para Mensajeros de la Paz, cree sin embargo que dónde descansen los restos del dictador «no le resuelve nada» a la sociedad española SANDRA S. FERRERÍA Jueves, 15 noviembre 2018, 04:12

En el Pardo, con Carmen Polo. Ahí es, a juicio del Padre Ángel, donde deberían descansar los restos de Franco. «Parece que lo quieren traer a Oviedo también», bromeaba el fundador de Mensajeros de la Paz, antes incluso de ser preguntado al respecto. Para el Padre Ángel el dictador español «debe enterrarse con la dignidad que se debe enterrar a todos los hombres, a cualquiera, lo he dicho desde el principio», explicó antes de acudir a la gala solidaria en beneficio de la Fundación que preside que ayer se celebró en el Hotel de la Reconquista. Con el objetivo «de que hubiera paz», el Padre Ángel se dirigió a los gobernantes, a los obispos y a la familia de Francisco Franco: «A mi modo de ver, puede que esté equivocado, creo que debería estar en el Pardo, donde está su mujer, y que descansara allí con ella», explicó. «Están empeñados en pelearse unos y otros, en discutir, en medir quién es el que más fuerza tiene y quién gana», lamentaba. Sin embargo, el Padre Ángel quiso poner un toque de realidad a la polémica. «No creo que le preocupe mucho a la sociedad, a los hombres de a pie y a los que no llegan a fin de mes, dónde van a descansar los restos de Franco, porque no les resuelve nada».

El religioso tuvo ayer una agenda bastante ocupada en la capital del Principado. A última hora de la tarde acudió a la librería San Pablo, donde Fernando Alonso Treceño presentba su libro 'Carta a una niña que ya nació'. El licenciado en Derecho contó con la presencia del sacerdote durante el acto de presentación. «Es un libro que se puede regalar a mucha gente, es un regalo precioso», afirmó.

Minutos después, acudió a la gala organizada por la Fundación Inocente y por Eurostars, en el Reconquista. «Es una gala especial, muy importante, y me atrevo a decir que muy trascendental. Lo que hace la Fundación es la ternura en vida», describía. El evento contó con la participación de 160 personas, y se recaudaron unas «decenas de miles de euros», según el presidente de la Fundación Inocente, José Velasco. A juicio del Padre Ángel, este resultado demuestra que «los valores humanos no están en crisis, aunque alguno diga que lo están», y que «un mundo mejor es posible con las personas que forman esta sociedad». Aquellos que se quedaron sin reserva para la cena pudieron colaborar también mediante una «mesa cero», ya que «nos hemos quedado sin mesas, pero no sin necesidades», detallaba.

A pesar de que la Fundación Inocente colaboró en Asturias con Asociación de Síndrome de Down, con la Asociación de Ayuda a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), con la Asociación de niños hiperactivos del Principado de Asturias (Anhipa) o con la Asociación Galbán, es la primera vez que organizan algo con Mensajeros de la Paz en Oviedo. El dinero recaudado ayer será íntegramente entregado a las causas infantiles de Mensajeros de la Paz. Al acto acudieron, entre muchos otros, Luis Fernández Vega y Teresa Sanjurjo, presidente y directora de la Fundación Princesa; Goyo Ezama, director general de EL COMERCIO; Mónica Yugueros, gerente de Canal 10; Geno Cuesta, de Proima Zebrastur, y Carlo Boserman, director general y responsable de Veralia.