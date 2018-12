La tragedia del cantante Gary Barlow ante la muerte de su hija: «El dolor me acerca a ella» El cantante de 'Take That' publica su autobiografía y recuerda la intensidad vivida en una hora con la niña muerta EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 diciembre 2018, 11:03

Gary Barlow, integrante del archifamoso grupo juvenil 'Take That', está de promoción de su autobiografía 'A Better Me', lanzada al mercado en octubre de 2018, donde cuenta diferentes relatos de su vida como artista, pero también de su vida personal. Uno de los capítulos más oscuros y dolorosos para el juez de 'Factor X' fue la muerte de su hija Poppy, la cual explica que jamás llegara a superar del todo.

La niña nació muerta la víspera de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 en los que Gary actuó con su grupo musical.

Barlow confiesa que se mentalizó para hacer el trabajo y se dijo a mí mismo que eran 20 minutos de actuación: «Después me iba a casa a cuidar de mi esposa porque entonces yo era el fuerte de la casa, al cabo de un tiempo me di cuenta que no era tan fuerte como pensaba».

El cantante recuerda que «estuvo una hora con ella, la hora que he vivido con más intensidad en toda su vida». «Todos debemos estar preparados para enterrar a los padres, sin embargo, la muerte de un hijo la llevas contigo, como una herida abierta, el resto de tu vida. Al mismo tiempo que te produce dolor, los recuerdos los cultivas porque son lo único que tienes de esa persona; de una forma rara el dolor y el duelo se unen en ti y tú con esa persona que ya no está. El dolor y la pena me acercan a ella».

Gary también confesó sus problemas de salud, y es que desde que el grupo 'Take That' se separó, Barlow ha sufrido varios trastornos alimenticios, entre ellos la bulimia.