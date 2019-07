De Pau Gasol a Belén Esteban: ¿dónde van los famosos de luna de miel? Después de la oleada de bodas veraniegas de este 2019, repasamos los idílicos viajes de las parejas más conocidas del panorama nacional e internacional MARÍA CALVO Sábado, 27 julio 2019, 10:32

En los últimos meses, muchos rostros conocidos han decidido pasar por el altar, coincidiendo con la temporada alta de celebraciones. Desde Pilar Rubio y Sergio Ramos con su mediática boda, hasta la discreción de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam con su enlace en la costa azul, todos han seguido la tradición de irse de luna de miel. las parejas más famosas del panorama nacional e internacional ya han tomado rumbo a sus respectivos destinos, donde no han faltado playas paradisícas, aguas cristalinas, viajes culturales o lugares de relax y buena gastronomía. A continuación, te descubrimos estos entornos únicos que reafirmar cuáles siguen siendo los destinos favoritos de los recién casados. Tienes todas las imágenes al detalle en nuestra galería.

Pau Gasol y Catherine MacDonell

La pareja se casó por partida doble este mismo mes de julio. Primero, contrajeron matrimonio en Estados Unidos, el país natal de la joven financiera. Una semana más tarde, el día 16, viajaron a España para volver a celebrar su boda en la tierra del jugador de baloncesto. Siguiendo la tradición, no tardaron en coger un avión rumbo a su luna de miel tras el gran acontecimiento. En su caso, no han sido las paradisíacas aguas del caribe ni el exotismo africano donde han querido celebrar su amor, sino que han optado por el encanto de la vecina Italia para comenzar su nueva vida de casados. Concretamente, han elegido la localidad de Portovenere, en el Golfo de los Poetas, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí, se les ha podido ver navegando en barco y luciendo sus nuevas alianzas. «Sailing with mu husband» («navegando con mi marido), escribía la norteamericana en una de sus stories.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Se casaron por lo civil el día 1 de junio en el Palacio de Mónaco. Casi un mes más tarde, el 29 de junio, oficiaron su boda religiosa en la abadía de Sainte-Marie de Pierredon, situada en la idílica localidad de Saint- Rémy- de- Provence. Ambos tienen un hijo en común y otros dos por separado, fruto de sus anteriores relaciones. Por eso, han decidido hacer una luna de miel conjunta a bordo del barco Pacha III, propiedad de los Grimaldi. Al igual que Pau Gasol y Cat MacDonell, también han elegido Italia y su primera parada ha sido Nápoles, en el municipio de Sorrento. De ahí continuarán su ruta y es probable que concluyan su viaje de casados con una escapada en solitario.

María Pombo y Pablo Castellano

La luna de miel de la 'influencer' y el empresario ha sido de lo más variopinta. La pareja, que se casó el pasado día 22 de junio en Cantabria, comenzó su viaje de novios cruzando el charco en dirección a Chile, donde disfrutaron de unos días de esquí, ya que allí es temporada invernal. Más tarde, descubrieron el encanto del desierto de Atacama, para culminar en la mágica Isla de Pascua y en las paradisíacas playas de Bora Bora. Un viaje muy especial que, como ellos mismos han afirmado a través de sus cuentas de Instagram, «nunca olvidarán».

Alexandra Pereira y Ghassan Vader

Aunque alguien pudiera pensar que a la 'influencer' Alexandra Pereira no le quedan ya lugares del planeta por conocer, se equivocan. Junto a su recién estrenado marido, Ghassan Vader, con quien se casó el pasado 13 de julio en el Mentidero de la Villa de Madrid, se han ido de luna de miel a Japón y su primera parada han sido las abarrotadas calles de Tokio, donde están recorriendo los lugares más curiosos y emblemáticos de la capital. Por el momento, su viaje no ha hecho nada más que empezar.

Belén Esteban y Miguel Marcos

Belén Esteban y Miguel Marcos no han necesitado irse muy lejos para disfrutar de su amor tras su boda. A falta de su luna de miel 'oficial', la pareja ha escogido la Costa del Sol para pasar unos días disfrutando de su recién estrenado matrimonio. En concreto, de la música, la cultura, la belleza y la gastronomía de Málaga.

Pilar Rubio y Sergio Ramos

Su mediática boda marcó un antes y un después en lo que a celebraciones se refiere. Tras la ceremonia en la Catedral de Sevilla, no faltó la buena música, el espectáculo y hasta una noria gigante. Con la resaca de una fiesta por todo lo alto, el futbolista y la presentadora pusieron rumbo a Costa Rica, donde disfrutaron de unos días de naturaleza salvaje, baños con delfines, vuelos en helicóptero y paseos en moto. Aunque hemos podido recopilar algunas imágenes en nuestra galería, lo cierto es que Pilar Rubio no pudo compartir más momentos de este viaje con todos sus seguidores ya que se le cayó el teléfono al mar y, con él también se fueron muchos recuerdos de su luna de miel. Días más tarde, viajaron hasta Egipto, donde disfrutaron de unos días más de relax en el Mar Rojo con la familia al completo.

Joe Jonas y Sophie Turner

La pareja formada por el cantante y la actriz se dieron su primer 'sí quiero' en Las Vegas en una ceremonia a la que no le faltó detalle, con un 'Elvis' como maestro de ceremonias incluido. Después, cambiaron la excentricidad de la ciudad de los casinos por la romántica París, donde no trascendieron demasiados detalles sobre su enlace. Sin embargo, aunque han intentado mantener en secreto este momento tan especial, sí que han querido compartir con sus seguidores algunos de sus mejores momentos de su luna de miel en Maldivas, uno de los destinos paradisíacos favoritos entre las parejas de recién casados. En una de sus islas, se han alojado en 'Soneva Fushi', un 'resort' de lujo que han alquilado exclusivamente para ellos. Se trata de un complejo de villas en medio de la naturaleza con impresionantes vistas al océano y a sus playas de arena blanca.

Chris Pratt y Jennifer Scharzenegger

El actor y la hija de Arnold Schwarzenegger se casaron en un rancho de Montecito (California) el pasado 8 de junio. Según la revista People, podrían haber pasado su luna de miel en Hawai, más concretamente, en la isla de Lanai. Aunque muchos podrían esperar una imagen de la pareja disfrutando de las aguas cristalinas de este idílico entorno, lo cierto es que ninguno de ellos se ha mostrado reticente a compartir los mejores momentos de su viaje en sus redes sociales. Sin embargo, Chris sí ha hecho referencia a su viaje en su perfil de Instagram, y no para rememorar sus recuerdos más felices, sino para comentar las consecuencias de no haber usado protector solar a través de una imagen donde muestra sus blancas posaderas en contraste con su espalda abrasada. «Sale el sol, salen las armas. Podría haber tenido un toque crujiente en mi luna de miel», bromeaba.

Candela Serrat y Daniel Muriel

Porque las lunas de miel no son solo islas de ensueño, sino también ciudades como Berlín, de esas que desprenden una energía contagiosa. Y sino que se lo digan a Candela Serrat y a Daniel Muriel, que han elegido la capital alemana para disfrutar de su «Little honey moon», como ellos mismos dicen. La pareja de actores se casó el pasado 8 de junio en Menorca, tal y como dieron a conocer a través de un comunicado y han disfrutado de una pequeña escapada que les ha fascinado. «Volver de Berlín ...Volver lleno de Paz y de buen rollo. De un lugar donde me sorprendían detalles diarios que me hacían mantener una sonrisa constante. […] Una ciudad llena de amistad. Una ciudad que me ha llenado el alma. Una ciudad a la que quiero volver pronto. Con él, mi mejor amigo. Gracias Berlín. Weir sehen uns bald», escribía la hija del cantautor Joan Manuel Serrat a través de su Instagram.