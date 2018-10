Georgina Rodríguez sorprende con su nuevo look La novia de Cristiano se ha atrevido a cambiar de color su larga melena ANA SOLÍS Lunes, 22 octubre 2018, 10:16

Georgina Rodríguez se ha atrevido a cambiar el color de su extensa melena. La novia de Cristiano Ronaldo ha publicado una foto en la que aparece vestida de negro y, en contraste, con el pelo totalmente teñido de rubio platino. «Me volví loca... Fui rubia», anunció la modelo. Un nuevo look que ha sorprendido a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, entre ellos la actriz Hiba Abouk, quien ha alabado la nueva imagen: «Estás guapísima con ese pelo».

Pero para quienes no acaben de ver a Rodríguez con este atrevido look, tranquilos, era un gran cambio sí, pero virtual. Nada que un ordenador no pueda hacer. Horas después, la modelo subía otra instantánea en la que aparecía casi en la misma pose y con el mismo modelito, con las únicas diferencias de que en esta su camiseta era blanca y su pelo, el mismo de siempre, negro azabache. «Probando nuevos looks en el mundo virtual. ¿Qué os parece? ¿Rubia o morena?», escribía Georgina. Sus seguidores no han tardado en contestar. La publicación ya acumula más de 800.000 'likes' y casi 7.500 comentarios. Seguro que ahora lo tiene más difícil que nunca.