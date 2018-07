Gloria Camila estalla contra María Patiño y 'Socialité' La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano critica al programa y a su presentadora tras una información sobre ella EL COMERCIO Lunes, 30 julio 2018, 18:47

Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, no tiene pelos en la lengua y tras la última información sacada sobre ella en 'Socialité' la joven no ha dudado en estallar contra el programa y su presentadora, María Patiño.

Todo comenzó cuando el espacio de Telecinco lanzó un reportaje donde se analizaba cómo respondía Gloria a las preguntas de la prensa. Tras ver el reportaje, ésta compartió en sus 'stories' de Instagram sus opiniones respecto a la noticia. «Han emitido una noticia sobre mis caras de expresión de asco, y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco», comenzaba a narrar.

Tras ello, Gloria Camila, una de las candidatas a entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP', fue más allá. «Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos?», expresaba, preguntándose acerca del valor informativo de la pieza emitida en el programa de Patiño. «Es una noticia para rellenar. Es verdad que cada uno hace su programa como quiere y habla de lo que quiere, pero eso es una tontería», siguió explicando, antes de matizar sus palabras, que podían parecer enfocadas contra su propio canal. «No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre», apostillaba en Instagram, tajante.

En ese aspecto, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado siguió con su alegato contra 'Socialité' y Patiño. «No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para él, porque no me gusta», zanjaba, dejando clara su postura ante el programa de Divinity.