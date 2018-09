La reacción de Gonzalo Miró ante la guerra de sus ex, Amaia Montero y Malú Gonzalo Miró. / ABC El tertuliano se convirtió en una de las personas más buscadas tras el enfrentamiento público de las cantantes EL COMERCIO Gijón Domingo, 30 septiembre 2018, 12:27

«Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto». Amaia Montero revolucionaba este martes las redes sociales. Reaccionaba así a una entrevista de Malú en la que exponía: «¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?». La donostiarra no dejó pasar las palabras de Malú, llevando su enfado a Twitter. «A la #victoriasecret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú», escribió. El enfrentamiento entre ambas se convirtió en lo más seguido de la red social, donde los usuarios no tardaron en recordar que tienen en común más de lo que podría parecer: ambas tuvieron un noviazgo con Gonzalo Miró.

Y preguntado por el enfrentamiento público de sus ex, se ha mostrado cauto: «Ya me he enterado de que en estas últimas 48 horas han pasado cosas. Obviamente, conozco a las dos a la perfección y me parecería un error por mi parte mostrar mi opinión, sería llevar gasolina a la hoguera», ha comentado.

Miró ha añadido: «Ya he tenido demasiado que ver en esta historia. Tengo mi opinión, pero si la doy voy a incendiar todo un poco más. He hablado con ellas y lo que he tenido que transmitir lo he hecho, pero sin meterme en medio», ha sentenciado.