Estalla la guerra entre Amaia Montero y Malú: «Me ha llamado gorda» A la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' no le han sentado nada bien unas declaraciones de su compañera sobre su aspecto físico EL COMERCIO Gijón Martes, 25 septiembre 2018, 23:40

Amaia Montero está indignada. A la cantante guipuzcoana no le han sentado nada bien las declaraciones sobre ella que recientemente ha hecho Malú en una entrevista en la que abordaba el machismo en la industria musical y refleja los constantes ataques han sufrido varias cantantes por su físico.

Malú explicó que en el mundo de la música no todas las mujeres están cuestionadas por su aspecto físico, su edad o su ropa: «A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?».

No fue el único nombre conocido al que recurrió la cantante, quien también aludió al cambio físico de Tania Llasera: «Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36».

Las afirmaciones de Malú no pasaron desapercibidas para Montero, quien dejó patente su malestar en las redes sociales: