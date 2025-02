La hija de Terelu Campos se siente «como un mono de feria» en su primer día de universidad

Elcomercio.es Martes, 29 de octubre 2019, 12:08 Comenta Compartir

El primer día en la universidad no suele ser un camino de rosas y mucho menos si tu familia es conocida en todo el país. Es el caso de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos. La joven contó a través de sus redes sociales la triste anécdota que vivió en sus primeras clases de Derecho, la carrera que ha comenzado a cursar este año.

La sobrina de Carmen Borrego explicó que algunos de sus compañeros de clase la reconocieron y comenzaron a cuchichear y a reírse. «El primer día de la Universidad no fui. No podía dormir, estaba supernerviosa y estuve toda la noche vomitando. Al segundo día sí fui. Entré en la primera en una clase bastante amena, la profesora nos preguntó por qué queríamos estudiar Derecho y al responder, se giró toda la clase. Ya vi los primeros indicios, supongo que cuando entré en clase alguien me reconocería pero en el momento en el que yo contesté las preguntas y la gente se giró, hubo unas cuantas niñas que se dieron cuenta, empezaron a cuchichear... Bueno, lo normal, lo entiendo. Se quedó ahí, me molestó un poco porque se rieron. Sinceramente, me molestó. Cállate un poco y ten un poco de respeto, que no soy un mono de feria», contó la joven a través de la red social.

«Al terminar la clase, teníamos un descanso de una hora y pico entonces, me arrimé a una chica con la que me llevo superbién, es a la que vi más normal. Nos fuimos a tomar algo y las niñas estas de clase estaban sentadas en otra mesa. Empiezo a oír cómo se ríen y dije: 'paso' pero luego vi que me estaba haciendo fotos. Eso ya me empezó a cabrear», y continuó: «No le dije nada porque yo tengo muchísima educación y muchísima paciencia hasta que ella le envió la foto a alguien, no sé a quién y esa persona le dijo: 'jo, qué guapa es' y dijo ella en alto: '¡pero si es un ogro!'».

Este comentario provocó que Alejandra Rubio volviese muy afectada: «Me vine a casa llorando, estaba superdecepcionada porque se cumplió el miedo que yo tenía. No lo entiendo porque yo no le haría eso a una persona. Después de esto todo ha ido genial y me he hecho un grupo de amigos perfecto».

La reacción de Terelu Campos

«Lo primero que hago es llamar por teléfono y saber qué tal. Y me quedo preocupada. Alejandra es muy sensible y también muy susceptible», contó su madre ayer en el programa 'Viva la Vida'. «Tener a una madre y a una abuela conocida tiene su parte buena y su parte mala», añadió. Independientemente de eso, la colaboradora de televisión está muy orgullosa de su hija porque «está haciendo un gran esfuerzo».