El hijo de Carmen Sevilla responde a las duras acusaciones de José Manuel Parada «Que se responsabilice de sus declaraciones. No voy a contestar a nada. Mi madre está defendida», ha asegurado Augusto EL COMERCIO Viernes, 28 diciembre 2018, 17:41

Hace tan solo unos días, José Manuel Parada arremetía contra Carmen Sevilla después de ser invitado al programa de Emma García, 'Viva la vida', en el que se hacía un pequeño homenaje a la 'novia de España'. Varios colaboradores tenían buenas palabras para la actriz, mientras que el presentador decidía rebatir las opiniones de sus compañeros: «Ha hecho muchas golferías a mucha gente. Me parece muy bien que hables así, pero no se puede decir: 'ella era así'. Contigo era así, pero no con todo el mundo», matizaba Parada ante la atónita mirada del resto de invitados.

El que fuese presentador de 'Cine de Barrio' junto a la folclórica quiso explicar que su enfado se debía a que le «mintió totalmente hasta el último momento. ¿Estoy mintiendo yo? Ella estuvo diciendo que no presentaba el programa hasta el último momento...No podéis decir que era tan buena, tan buena», concluyó. Viendo que el público comenzaba a abuchearle intentó recular asegurando que su enfrentamiento terminó cuando Carmen le pidió perdón: «Esta historia ya la he contado. Delante del cadáver de Rocío Dúrcal le dije: 'Carmen, la vida es más importante que un programa de televisión. No puede ser que tú y yo, que hemos sido amigos todos estos años, no nos hablemos. Nos dimos un abrazo, ella se puso de rodillas y me pidió perdón, me pidió perdón muchas veces. Y ya está, ya está perdonado».

Unas palabras por las que ha sido muy criticado, ya que no entienden que aproveche precisamente un momento en el que la actriz no puede defenderse. Tampoco ha sentado nada bien a su hijo, Augusto Algueró que, al ser preguntado por el programa 'Sálvame', ha respondido muy tajante.

«Que se responsabilice de sus declaraciones. No voy a contestar a nada. Mi madre está defendida», ha asegurado Augusto con un visible tono de enfado. Lo que sí ha querido aclarar son las últimas informaciones que se han publicado sobre su madre, en las que se aseguraba que se encontaba en estado crítico, algo rotundamente falso. «No os preocupéis, está más que cuidada», finalizaba.