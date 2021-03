Melani Olivares: «Creo en el poliamor» Lunes, 1 marzo 2021, 04:36

J. D. No era la primera vez que Melani Olivares ofrecía una entrevista. Sin embargo, sí era la primera ocasión en la que reconocía abiertamente su bisexualidad y sus relaciones. «Creo en el poliamor», aseguraba en el programa 'Sálvame Deluxe' ante Jorge Javier Vázquez. El presentador le preguntaba si había tenido alguna relación con alguna mujer últimamente, a lo que ella respondía que había tenido «relación con mujeres y con hombres» durante toda su vida. «Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros», afirmaba a la vez que reconocía creer en el poliamor. «No quiero una pareja convencional. Ahora tengo una pareja chico y una pareja chica, los dos lo saben», aunque no se conocen entre ellos.