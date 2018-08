La humillación de Britney Spears a una fan española que pagó más de 800 euros por verla Marta Gutiérrez, que compró una entrada con «meet and greet» para conocer a la cantante, cuenta la decepcionante experiencia que vivió EL COMERCIO Gijón Miércoles, 29 agosto 2018, 18:49

Marta Gutiérrez, de 32 años, había viajado desde Mallorca acompañada de tres amigos para ver a Britney Spears en Londres. Los cuatro habían comprado entradas para el concierto que incluían un «meet and greet» (algo así como «conocer y saludar»), con las que, supuestamente, podían acceder a la experiencia de estar junto a la cantante y hacerse una foto con ella.

Llegaron a pagar hasta 180 libras por sus tickets, y unas 600 libras por la instantánea con Spears; en total, unos 860 euros. El requisito principal: una considerable distancia entre el fan y la artista para evitar rozamientos innecesarios. Y ese, al parecer, fue el fallo involuntario de Gutiérrez.

Según cuenta la joven mallorquina, en el momento de tomar una fotografía con la cantante, posó su mano sobre la espalda de Spears y, en ese mismo momento, la artista se apartó de la alfombra y dijo que «no iba a permitir que nadie la tocase». Acto seguido, indicó a los agentes de seguridad que echasen a Marta Gutiérrez.

Antes de abandonar la sala en la que estaba reunida con Spears, la mallorquina le dijo que lo sentía mucho y que había pagado mucho dinero para estar con ella. «Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento...», le contestó Spears.

«Me pareció increíble que esa mujer no supiera carburar. Yo dije incluso que me ponía de rodillas delante de ella y le pedía perdón pero ya pensé... ¿Perdón por qué? Paso.», ha declarado Marta Gutiérrez en una entrevista con «Jaleos». La joven se ha mostrado profundamente decepcionada y reconoce que no sabría si pedirle perdón o exigirle que se lo pidiera ella: «Le propondría hacer borrón y cuenta nueva, y le preguntaría '¿nos hacemos una foto normal?' Para mí borrar esto ahora mismo es lo importante».