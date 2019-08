India Martínez responde a las críticas por posar en biquini con sus hermanas India Martínez posa con sus hermanas. / Instagram de India Martínez La artista no ha dudado en mostrarse contundente ante sus detractores de Instagram CARLA COALLA Jueves, 8 agosto 2019, 17:42

Cada vez son más las caras conocidas que optan por no dejarse amedrentar por los usuarios de las redes sociales y que responden cada vez que no les parece oportuna una crítica. La última ha sido India Martínez, que ha lanzado una contundente respuesta contra la persona que ha comentado de manera bastante despectiva una de las fotografías que ha publicado junto a sus hermanas en biquini.

La tres posan a juego con similares prendas de baño y luciendo unos esculturales físicos que no han dejado de acumular halagos por parte de la mayor parte de los usuarios de internet. Además, India Martínez ha acompañado las fotografías con un mensaje de lo más tierno: «Otro verano juntas, ¡os quiero!». Una publicación que ha despertado una buena cantidad de comentarios positivos, entre los que destacan los de compañeras de profesión de la artista como Mala Rodríguez, Vanesa Martín o Edurne.

Pero las imágenes también han hecho que se pronuncien aquellos a los que no les ha gustado el posado de las hermanas Martínez y que han atacado, en concreto, a India: «Pensaba que te dedicaban a cantar, no a hacer lo mismo que las tontas sin cerebro». La cantante ha respondido rápidamente y con un evidente tono irónico: «Perdone usted, con foto de perfil sin camiseta, en vacaciones no canto, me pongo el biquini como todo el mundo».