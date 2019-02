Indignación por la dura situación de 'Los Lobos' antes de '¡Boom!' Los seguidores del programa y de «El hormiguero», sorprendidos ante la triste realidad de los concursantes de moda de Antena 3 EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 febrero 2019, 17:19

'Los Lobos' de '¡Boom!' fueron los protagonistas de la última emisión de la semana en 'El hormiguero'. Los célebres concursantes del espacio que conduce Juanra Bonet acudieron a su programa hermano para celebrar los más de 400 programas.

En el programa de Pablo Motos, Valentín, que fue el que consiguió unir a 'Los Lobos' (todos ellos fueron parte en el pasado de 'Saber y ganar', el célebre programa que presenta Jordi Hurtado en La 2), habló acerca de cómo le surgió la idea de juntarse. «Todo surgió por la necesidad. Ya lo he contado otras veces, pero yo tenía unas dificultades laborales grandes en la universidad en la que trabajaba. Ahora, si acierto una pregunta de la bomba clasificatoria he ganado casi lo que ganaba allí en un mes. Y una bomba entera, lo de dos cursos. Tenía esos problemas en el trabajo y aparte otros de salud. Estaba pasando por una enfermedad y no sabía cómo iba a quedar ni lo que iba a pasar. Así que era el momento de ir a '¡Boom!'», aseguró el concursante.

Tras ello, Valentín consiguió convencer a Manu Zapata, que estaba en paro; a Erundino, que trabajaba en el monte; y al ganadero José Pinto, sustituido después por Alberto, profesor jubilado. La situación de 'Los Lobos' antes de entrar al programa, en especial la de Valentín y Manu, no era la idónea, por lo que fueron muchos los espectadores que no dudaron en hacer una proclama social en redes sociales.

«Cada vez que oigo a Valentín contar su historia de profesor universitario, siento más vergüenza por este país. Si cambias a Telecinco, se pueden ver unos parásitos forrados por el gran mérito de no haber hecho nada en su vida. Lamentable, penoso... se acaban los adjetivos», publicó un usuario en Twitter. «De 'Los Lobos', las personas más inteligentes que he visto jamás en televisión, uno de ellos estaba en paro y otro ganaba 250 euros al mes como profesor adjunto de universidad. Pensad en lo mal que está el país para que personas tan inteligentes estuvieran en esas situaciones», señaló otro.

Las quejas, no obstante, no quedaron ahí. «Algo no funciona bien en la educación cuando un profesor cobra más en un concurso televisivo que en la enseñanza universitaria», apostilló otro.