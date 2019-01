¿Eres capaz de reconocer a este famoso? Aunque parezca imposible, se trata de un carismático actor y director español, muy conocido en nuestro país ANA SOLÍS Martes, 8 enero 2019, 15:31

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso deben pensar quienes ya hayan reconocido al joven de la foto. El mismo que años después se convertiría en un conocido actor, director, productor y guionista en nuestro país. Simpático, carismático, gracioso y reconocible por llevar una larga melena, a pesar de su enormes entradas, gafas y vestimenta sobria. ¿Todavía no te suena? Pues seguro que si adelantamos que es el creador e intérprete de uno de los personaje más 'singulares' del cine español, no hay lugar a dudas. Hablamos de 'Torrente' y como no, de Santiago Segura.

Efectivamente, Santiago Segura es el joven que se esconde tras esas gafas negras, que luce un largo flequillo y que disfrutaba de un legendario concierto en el Madrid de los años 80. «Me manda un amigo esta foto. 1986, concierto de Queen en el estadio del Rayo Vallecano. Mi aspecto absurdo ya auguraba la degeneración sufrida posteriormente...«, ha escrito Segura en la publicación que ha compartido a través de Instagram, seguida del hashtag: «#misaventurasenelsigloxx».

Con su publicación, el cómico ha conseguido en pocas horas más de 11.000 'Likes'.