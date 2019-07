Las redes sociales estallan contra Pilar Rubio por comerse una hamburguesa «con una lámina de oro» Pilar Rubio posa con su hamburguesa. / Instagram de Pilar Rubio La lujosa vida de la presentadora y su marido, el futbolista Sergio Ramos, no deja de levantar ampollas CARLA COALLA Miércoles, 31 julio 2019, 19:34

Una hamburguesa con una lámina de oro. Ese es el exclusivo plato por el que se ha decantado Pilar Rubio en su visita al Hard Rock Café de Madrid y que ha despertado el recelo de los usuarios de las redes sociales. La hamburguesa, que lleva por nombre 'Karat Gold Leaf Steak Burger', cuenta entre sus ingredientes con una fina lámina de oro, a la que se une una hamburguesa de carne de ternera de 227 gramos, queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada en rodajas y pan, tal y como se puede apreciar en la fotografía compartida por la mujer de Sergio Ramos en Instagram.

La innovadora hamburguesa es una de las nuevas apuestas del Hard Rock Café, ya que se encuentra entre los cambios de su nueva carta. «¡Hamburguesa con lámina de oro! Dicen que es la que toman los Rock Stars. A ver si se nos pega algo«, ha comentado Pilar Rubio al lado de la instantánea en la que posa en Instagram con la hamburguesa y que no ha tardado en hacer estallar a las redes sociales.

«La madre que os parió. La gente muriéndose de hambre y mientras vosotros comiendo oro», «qué tristeza, gente que no tiene para comer», «no me ha gustado nada pero nada, lo de talar encinas, dirás que te gusta la naturaleza pero en esto la has cagado», son algunos de los comentarios que rezan al lado de la fotografía de Pilar Rubio con la hamburguesa y su lámina de oro.